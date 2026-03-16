Óscares premiaram a América que está em "Batalha Atrás de Batalha"

"Batalha Atrás de Batalha" confirmou o favoritismo imparável que adquiriu ao longo de toda a época de prémios, em que triunfou na maioria dos colégios de eleitores, e levou seis Óscares para casa - mais do que qualquer outra longa-metragem a concurso este ano - incluindo o tão cobiçado Melhor Filme, na 98.ª gala dos prémios da Academia de Cinema norte-americana, que se realizou esta segunda-feira, no Dolby Theatre, em Los Angeles.

Três destas estatuetas foram entregues à mesma pessoa: Paul Thomas Anderson. A vontade de consagrar um dos nomes mais relevantes do Cinema norte-americano contemporâneo, depois de 14 nomeações, terá sido um fator importante.

Aliás, esta é uma tendência da Academia que se repete pelo terceiro ano consecutivo. "Oppenheimer" permitiu a consagração de Christopher Nolan, em 2024, e "Anora" fez o mesmo por Sean Baker, no ano passado. Ficaremos atentos para perceber se, em 2027, o colégio dos Óscares vai escolher premiar outro cineasta de provas dadas.

No entanto, desengane-se quem possa assumir que "Batalha Atrás de Batalha" é apenas um prémio de carreira.

Trata-se de (mais) uma grande obra de Paul Thomas Anderson, com uma ambição técnica só superada pela sua execução, um elenco ultra-carismático - que valeu a Cassandra Kulukundis o primeiro Óscar de Melhor Casting de sempre - e um argumento colorido de frases que ficam na memória (Melhor Argumento Adaptado foi, de resto, a categoria que rendeu a Paul Thomas Anderson o primeiro Óscar da noite e da carreira). Pelo meio, Sean Penn conseguiu o seu terceiro Óscar, vencendo em Melhor Ator Secundário por assumir o papel de um antagonista marcante.

"Batalha Atrás de Batalha" chega no primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump. É um filme que aborda temas como a supremacia branca, abre com uma sequência em que revolucionários salvam imigrantes latino-americanos do exército norte-americano e o palco do ponto intermédio da narrativa é um confronto nas ruas de uma pequena localidade entre agentes da autoridade e manifestantes.

No entanto, o filme foi produzido antes de Donald Trump ter sido sequer eleito. A verdade é que "Batalha Atrás de Batalha" fala da América atual, porque na verdade está a falar da América de sempre. É um filme que tem tanto de atual, como intemporal, e esta dupla faceta, somada a um mérito artístico evidente, tornou o filme inevitável.