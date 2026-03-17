Mazgani acredita nos "jovens capazes" do Irão. Mudança "vai demorar, mas tenho esperança"

E de onde vem esta ideia de “Cidade de Cinema”. É um apaixonado pela sétima arte? O cinema serviu como ingrediente para criar as músicas, como se fosse cada uma, uma cena de cinema?

Julgo que sim. Sempre me movi muito pelas imagens, mesmo quando estou a tentar rimar palavras ou procurar acordes, são imagens, ambientes, cores que me vêm.

Depois a ideia é construir o resto à volta dessa imagem primeira e tentar encontrar uma coerência, digamos, fazer um filme.

Nesse sentido, sim, o cinema sempre me serviu de inspiração e continua a ser um meio muito privilegiado para mim de ver a vida e de aprender. É uma forma de aprender como os outros são. A ficção ajuda-nos muito a conhecer os outros. E para quem quer contar histórias, acho que isso é fundamental.

Continuo a ter família no Irão. E, portanto, para mim, não é uma questão do estreito, ou do petróleo, ou da geopolítica. São as pessoas

Houve algum filme em particular que o marcou e inspirou?

É a primeira vez que digo isto. O filme que levou à escrita da canção que dá o nome ao disco “Cidade de Cinema” foi “Retrato de Uma Rapariga em Chamas”. Gostei imenso do filme.

Lembro-me depois de ter saído do cinema, já assim, meio a sentir a coisa a surgir, com a ideia de que tinha que fazer alguma coisa, como se estivesse a crescer alguma coisa.

Vai estar esta quinta-feira numa conversa na Sociedade Nacional de Belas Artes sobre o disco, depois tem mais concertos marcados?

Eu vou estar quarta-feira no Visão Fest. É um encontro, uma festa, que procura angariar fundos para os jornalistas da Visão, comprarem o título da revista. Portanto, se estiverem por perto, apareçam! É por uma boa causa.

No dia seguinte, quinta-feira vou estar à conversa na Sociedade Nacional de Belas Artes, a falar de imagens e de cinema.

Depois, também em abril, vamos estar na estrada e eu convidaria os ouvintes a visitarem as nossas redes sociais, onde vamos anunciando as datas.

Vamos continuar a promover o disco. Os concertos também foram reforçando este músculo de cantar em português. E se for possível, eu quero fazer mais um disco em português, pelo menos.

Os concertos têm muito público português, isso não o intimida por agora cantar em português?

Quando estamos nos concertos estamos a cantar num breu, mas sentimos normalmente o pulso à sala. Eu sinto que as histórias em português, as canções que vão sendo divulgadas, e que as pessoas conhecem, os singles, vejo muita gente a cantar.

Para mim é uma alegria imensa, porque, sendo a língua das pessoas, é mais fácil decorar e relacionarem-se com as histórias. Portanto, eu sinto uma diferença.

O Irão é um país jovem, onde toda a gente está bem ciente do que está a acontecer

Mas não deixa de cantar o seu reportório em inglês?

Não deixo. O repertório é uma mistura dos discos anteriores com este.

Essa caligrafia, essa estética, essa voz, essencialmente é a mesma. Eu sinto que há coerência entre os discos. O rompimento que sinto é íntimo, é um sarilho que eu arranjei para mim próprio, mudar de língua.

Mas acho que o que faço é a mesma coisa. Portanto, para mim faz sentido cantar nas duas línguas, porque essencialmente é a mesma pessoa.

É a sua identidade musical?

Sim, a minha identidade é a mesma, também pela minha história pessoal, talvez. Sempre me senti o mesmo em muitas línguas.

Falando da sua história pessoal, é inevitável que lhe pergunte que preocupação sente com a atual situação do Irão, o seu país de origem, e em particular com as suas pessoas?

É precisamente isso, as pessoas que o habitam. Eu continuo a ter família no Irão. E, portanto, para mim, não é uma questão do estreito, ou do petróleo, ou da geopolítica.

São as pessoas que habitam. Quando as coisas nos estão próximas e íntimas, não conseguimos deixar de pensar. A única coisa que me preocupa são realmente as pessoas inocentes que nada têm a ver com este regime. É desconcertante. Lança-me numa grande confusão.

Não nos chegam imagens, porque quem controla a história apresenta as suas próprias.

Mas olha para tudo isto como uma saída? Com esperança?

Eu tenho sempre esperança. Falando da política da coisa, eu preferia que esta mudança de regime tivesse sido pelas pessoas, uma mudança interna. E não uma coisa que não deixe de parecer um capricho de um Presidente americano doido.

Mas sim, o Irão é um país jovem, com muitos jovens cultíssimos, capazes, que tem uma cultura milenar – bem sabemos da sua riqueza – onde toda a gente sabe um bocadinho de poesia e toda a gente está bem ciente do que está a acontecer.

Vai demorar, é uma questão geracional, mas eu tenho esperança. Eu tenho sempre esperança...