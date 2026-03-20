De herói solitário a símbolo dos anos 80: dez filmes essenciais de Chuck Norris
20 mar, 2026 - 18:33 • Redação
Morreu hoje Chuck Norris, rosto incontornável do cinema de ação das décadas de 80 e 90. Figura associada a heróis solitários e confrontos diretos, construiu uma imagem de invencibilidade em ecrã.
Há atores que fazem filmes de ação. E depois houve Chuck Norris — que fez dos filmes de ação uma espécie de extensão da sua própria biografia.
Durante os anos 80, enquanto Hollywood afinava explosões, vilões estrangeiros e discursos patrióticos, Norris apareceu como uma constante: um homem de poucas palavras e muitos murros.
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Este é um mergulho em dez filmes que ajudam a perceber não só a carreira de Norris, mas também o tipo de mundo que o cinema na época queria imaginar.
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1. Desaparecido em Combate (1984)
Norris interpreta o coronel James Braddock, um veterano da Guerra do Vietname que regressa anos depois ao país integrado numa missão diplomática. Oficialmente, o objetivo é investigar o paradeiro de soldados americanos dados como desaparecidos. Mas rapidamente percebe que a missão é mais política do que humanitária.
2. Força Delta (1986)
O filme começa com o sequestro de um avião comercial por terroristas e desviado para o Médio Oriente. Norris interpreta um dos operacionais destacados para a missão.
3. O Lobo Solitário (1983)
Norris é J.J. McQuade, um ranger do Texas que vive e trabalha à margem das convenções. Prefere o isolamento ao trabalho em equipa e segue o seu próprio código. Quando começa a investigar uma rede de tráfico de armas, cruza-se com um adversário à sua altura — interpretado por David Carradine — igualmente disciplinado nas artes marciais.
4. A Fúria do Dragão (1972)
O filme segue Tang Lung, interpretado por Bruce Lee, um jovem que viaja até Roma para ajudar familiares cujo restaurante está a ser pressionado pela máfia local. Os criminosos recorrem a um lutador estrangeiro — interpretado por Norris — para resolver o problema.
5. Invasão aos EUA (1985)
Forças estrangeiras infiltram-se no país e iniciam uma série de ataques coordenados em espaços públicos. Norris interpreta um ex-agente policial que, ercebendo a dimensão da ameaça e a incapacidade das autoridades em responder rapidamente, decide agir sozinho.
6. Código do Silêncio (1985)
Norris interpreta Eddie Cusack, um polícia de Chicago envolvido numa operação contra redes de droga. Durante uma intervenção, testemunha abusos por parte de colegas que acabam por ser encobertos pela instituição. Recusando participar nesse “código de silêncio”, fica isolado dentro da própria polícia.
7. Desaparecido em Combate 2 – O Início (1985)
Desaparecido em Combate 2 – O Início recua no tempo para mostrar Braddock enquanto prisioneiro de guerra.Num campo controlado por forças vietnamitas, os detidos vivem sob tortura física e psicológica.
8. Olho por Olho (1981)
Norris interpreta um polícia cuja vida muda após o assassinato do parceiro durante uma investigação.Desiludido com os limites do sistema judicial, decide continuar o caso por conta própria.
9. O Octógono (1980)
O Octógono coloca Norris no centro de uma ameaça internacional: uma organização de ninjas treinados para executar ataques terroristas.
10. O Caçador de Tesouros (1986)
Norris interpreta um aventureiro que aceita procurar um tesouro perdido na América Central. A missão envolve mapas antigos, pistas enigmáticas e uma série de obstáculos naturais e humanos.