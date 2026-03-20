De herói solitário a símbolo dos anos 80: dez filmes essenciais de Chuck Norris

1. Desaparecido em Combate (1984)

Norris interpreta o coronel James Braddock, um veterano da Guerra do Vietname que regressa anos depois ao país integrado numa missão diplomática. Oficialmente, o objetivo é investigar o paradeiro de soldados americanos dados como desaparecidos. Mas rapidamente percebe que a missão é mais política do que humanitária.

2. Força Delta (1986)

O filme começa com o sequestro de um avião comercial por terroristas e desviado para o Médio Oriente. Norris interpreta um dos operacionais destacados para a missão.

3. O Lobo Solitário (1983)

Norris é J.J. McQuade, um ranger do Texas que vive e trabalha à margem das convenções. Prefere o isolamento ao trabalho em equipa e segue o seu próprio código. Quando começa a investigar uma rede de tráfico de armas, cruza-se com um adversário à sua altura — interpretado por David Carradine — igualmente disciplinado nas artes marciais.

4. A Fúria do Dragão (1972)

O filme segue Tang Lung, interpretado por Bruce Lee, um jovem que viaja até Roma para ajudar familiares cujo restaurante está a ser pressionado pela máfia local. Os criminosos recorrem a um lutador estrangeiro — interpretado por Norris — para resolver o problema.