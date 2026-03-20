Relógios
Mudança da hora. Quando acontece e porque continua a existir?
20 mar, 2026 - 15:55 • Olímpia Mairos
Portugal vai entrar no horário de Verão no último fim de semana de março. Na madrugada de sábado para domingo, os relógios adiantam uma hora.
Na madrugada de domingo, 29 de março, os relógios voltam a adiantar uma hora em Portugal, marcando o regresso ao horário de verão. A alteração acontece todos os anos no último domingo de março e traz mais horas de luz natural ao final do dia.
Mas quando exatamente muda a hora, porque existe esta prática e porque é que ainda não foi abolida na União Europeia? Eis um explicador.
Quando muda a hora em Portugal?
A mudança acontece na madrugada de domingo, 29 de março. Em Portugal continental e Madeira quando for 1h00, os relógios adiantam uma hora, passando para 2h00. Já nos Açores quando for 0h00, passa a ser 1h00.
Na prática, dorme-se menos uma hora nessa noite.
O que muda com o horário de verão?
Com os relógios adiantados, há mais luz natural ao final da tarde. Isto significa que o sol põe-se mais tarde, fazendo com que os dias pareçam mais longos durante a primavera e o verão.
Quando voltamos ao horário de inverno?
A hora volta a mudar no último domingo de outubro, que em 2026 será a 25 de outubro. Nessa madrugada, os relógios atrasam uma hora, marcando o regresso ao horário de inverno.
Porque ainda existe mudança de hora?
O atual regime está definido por uma diretiva europeia de 2000, que determina que os relógios adiantam uma hora no último domingo de março e atrasam uma hora no último domingo de outubro. Esta regra aplica-se à maioria dos países da União Europeia.
A União Europeia tentou acabar com a mudança de hora?
Sim. Em 2018, a Comissão Europeia apresentou uma proposta para acabar com a mudança de hora. No ano seguinte, o Parlamento Europeu aprovou a medida, com 410 votos a favor, 192 contra e 51 abstenções.
No entanto, os governos dos Estados-membros nunca chegaram a acordo sobre qual o horário que deveria ser adotado de forma permanente.
O fim da mudança de hora ainda pode acontecer?
Sim. A Comissão Europeia considera que “uma solução coordenada ainda é possível” e está a preparar um estudo, a concluir até ao final de 2026, que deverá apoiar uma decisão conjunta dos Estados-membros.
Bruxelas considera que é possível acabar com mudança da hora e vai apresentar estudo
Para o processo poder avançar, contudo, é preciso (...)
O que preferem os portugueses?
Num inquérito online da Comissão Europeia em 2018, 79% dos portugueses que responderam disseram preferir acabar com a mudança de hora e manter permanentemente o horário de verão. Ainda assim, apenas 0,85% dos europeus participaram no questionário, sendo 0,33% portugueses.
O que defendem os especialistas?
A discussão sobre a mudança da hora divide especialistas. Alguns defendem o fim desta prática e a adoção permanente do horário de inverno, por considerarem que está mais alinhado com o ritmo biológico humano.
Em 2021, a Associação Portuguesa do Sono (APS) afirmou que vários estudos indicam que manter o horário de inverno pode trazer benefícios para a saúde física e psicológica. Segundo a associação, o horário de verão pode provocar sono mais curto, pior desempenho escolar e profissional e maior risco de problemas cardiovasculares.
Por outro lado, há quem destaque as vantagens do horário de verão, como mais luz natural ao final do dia, maior possibilidade de atividades ao ar livre e alguma poupança energética.
Apesar das diferentes posições, há um ponto em que os especialistas concordam: o corpo humano precisa sempre de algum tempo para se reajustar após a mudança da hora.
Quando começou a mudança de hora em Portugal?
Em Portugal, a mudança de hora começou em 1916, com os primeiros decretos sobre a alteração dos relógios. Desde então, a prática tornou-se habitual, embora nem sempre tenha sido aplicada da mesma forma.
Entre 1992 e 1996, por decisão do Governo liderado por Cavaco Silva, Portugal alinhou-se com o horário da Europa Central, o mesmo de Bruxelas.
A decisão foi posteriormente revertida pelo Governo de António Guterres, regressando o país ao sistema atual.