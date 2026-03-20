Mudança da hora. Quando acontece e porque continua a existir?

Na madrugada de domingo, 29 de março, os relógios voltam a adiantar uma hora em Portugal, marcando o regresso ao horário de verão. A alteração acontece todos os anos no último domingo de março e traz mais horas de luz natural ao final do dia.

Mas quando exatamente muda a hora, porque existe esta prática e porque é que ainda não foi abolida na União Europeia? Eis um explicador.

Quando muda a hora em Portugal?

A mudança acontece na madrugada de domingo, 29 de março. Em Portugal continental e Madeira quando for 1h00, os relógios adiantam uma hora, passando para 2h00. Já nos Açores quando for 0h00, passa a ser 1h00.

Na prática, dorme-se menos uma hora nessa noite.

O que muda com o horário de verão?

Com os relógios adiantados, há mais luz natural ao final da tarde. Isto significa que o sol põe-se mais tarde, fazendo com que os dias pareçam mais longos durante a primavera e o verão.

Quando voltamos ao horário de inverno?

A hora volta a mudar no último domingo de outubro, que em 2026 será a 25 de outubro. Nessa madrugada, os relógios atrasam uma hora, marcando o regresso ao horário de inverno.

Porque ainda existe mudança de hora?

O atual regime está definido por uma diretiva europeia de 2000, que determina que os relógios adiantam uma hora no último domingo de março e atrasam uma hora no último domingo de outubro. Esta regra aplica-se à maioria dos países da União Europeia.

A União Europeia tentou acabar com a mudança de hora?

Sim. Em 2018, a Comissão Europeia apresentou uma proposta para acabar com a mudança de hora. No ano seguinte, o Parlamento Europeu aprovou a medida, com 410 votos a favor, 192 contra e 51 abstenções.

No entanto, os governos dos Estados-membros nunca chegaram a acordo sobre qual o horário que deveria ser adotado de forma permanente.

O fim da mudança de hora ainda pode acontecer?

Sim. A Comissão Europeia considera que “uma solução coordenada ainda é possível” e está a preparar um estudo, a concluir até ao final de 2026, que deverá apoiar uma decisão conjunta dos Estados-membros.