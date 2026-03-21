Guggenheim Bilbao mostra Ruth Asawa, artista detida nos EUA devido a origem japonesa

Quando tinha cinco ou seis anos, o neto de Ruth Asawa habituou-se a ver em casa “penduradas em cima da cabeça” muitas das esculturas que agora estão expostas no Museu Guggenheim de Bilbao, no País Basco. Trata-se da primeira retrospetiva da artista na Europa.

Henry Weverka guarda na memória de infância peças que faziam “parte do ambiente”. “Não me lembro de ficar muito tempo a olhar para cima! Quando se vive com elas muito tempo, passam a fazer parte”, conta de forma orgulhosa na visita à exposição que reúne 250 obras da avó.

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Este ano celebra-se o centenário do nascimento de Ruth Asawa. A artista nascida na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1926, tinha origem japonesa. Os seus pais tinham emigrado para a América onde eram agricultores.

As obras agora expostas em Bilbao, na sua maioria esculturas suspensas, refletem o olhar cuidado que a artista tinha para a natureza, em parte por ter, em criança trabalhado na quinta com os pais.

Tendo em conta o passado da minha avó, que foi presa devido à sua etnia e discriminada, é realmente triste ver isso a acontecer novamente

Mas a história pessoal de Asawa ficou também marcada pela Segunda Guerra Mundial. Na altura, ela e a sua família estiveram entre os 120 mil japoneses emigrados nos Estados Unidos que foram presos em campos de detenção.

"A América estava em guerra com o Japão", sublinha Cara Manes, uma das curadoras da exposição e adjunta do Departamento de Pintura e Escultura, do MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque.

“Ela viveu esta experiência aos 16 anos e, segundo o que conta, durante esse período, que foi muito traumático, dentro desses campos as pessoas puderam reunir-se e as crianças continuaram a ter aulas. Ela recordava que pôde aprender ou ter aulas de arte com pessoas que eram artistas e desenhadores”, explica Geaninne Gutiérrez-Guimarães, do Museu Guggenheim Bilbao e outra das curadoras da exposição.