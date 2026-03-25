Dia Mundial do Teatro

Os rostos e os bastidores do teatro ganham vida em exposição de fotografia

25 mar, 2026 - 13:54 • Maria João Costa

Abre ao público no Dia Mundial do Teatro a exposição “A Luz que Ficou – Um retrato íntimo do São Luiz” de Estelle Valente. Durante 10 anos, a fotógrafa francesa radicada em Portugal retratou não só quem sobe ao palco, mas também os bastidores do São Luiz

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A assinatura de Estelle Valente está no seu olhar, na forma como capta o instante. Ao longo de 10 anos, esta fotógrafa de origem francesa, radicada em Portugal, trabalhou para o Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa.

Ao longo dessa década retratou não só quem subia ao palco, como quem faz com que os espetáculos possam acontecer. O resultado é agora mostrado na exposição de fotografia “A Luz que Ficou – Um retrato íntimo do São Luiz” que abre ao público, sexta-feira, Dia Mundial do Teatro.

A mostra com entrada gratuita “não é uma retrospetiva”, diz Estelle Valente em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença. É antes o resultado daquilo que “marcou” a fotografa nessa década de trabalho no São Luiz.

Ricardo Araújo Pereira Foto Estelle Valente
Ricardo Araújo Pereira Foto Estelle Valente
Camané Foto Estelle Valente
Camané Foto Estelle Valente
Olga Roriz Foto Estelle Valente
Olga Roriz Foto Estelle Valente
Miguel Loureiro Foto Estelle Valente
Miguel Loureiro Foto Estelle Valente
Jorge Salaviza Foto Estelle Valente
Jorge Salaviza Foto Estelle Valente

Retratos de figuras como o fadista Camané, o humorista Ricardo Araújo Pereira ou o diretor artístico Miguel Loureiro são mostrados nesta exposição onde o público poderá também ver “fotografia de cena”, diz Estelle Valente.

Era importante mostrar que o teatro são pessoas, não só atores, mas também pessoas que trabalham no teatro” explica a artista que sublinha que para si “era importante mostrar os bastidores”.

“O que me interessava também nesta exposição era de alguma forma homenagear as pessoas de São Luiz, as que passam por lá, mas também as que trabalham lá ou que trabalharam”, destaca Estelle Valente.

Teatro Griot Foto Estelle Valente
Teatro Griot Foto Estelle Valente
Dead Combo Foto Estelle Valente
Dead Combo Foto Estelle Valente
Peça "Os demonios não gostam de ar fresco" de Albano Jerónimo e Claudia Lucas Cheu Foto Estelle Valente
Peça "Os demonios não gostam de ar fresco" de Albano Jerónimo e Claudia Lucas Cheu Foto Estelle Valente

A exposição “A Luz que Ficou – Um retrato íntimo do São Luiz” tem entrada livre e a visita a esta mostra pode ser complementada por outra, também de Estelle Valente patente ainda nos Estúdios Vitor Cordon. Trata-se de uma mostra do trabalho desta fotógrafa em torno da dança.

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