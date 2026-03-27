🔴 Em direto: Três por Todos pelas vítimas das tempestades

Até sexta-feira, a Renascença está na estrada com a iniciativa solidária Três por Todos. O objetivo é ajudar as vítimas das tempestades que, em janeiro e fevereiro, devastaram várias regiões do país.

Os portugueses deram as mãos e não esquecem a perda de vidas humanas e os estragos avultados em casas, empresas, edifícios públicos, estradas, ferrovia ou na floresta, bem como a quebra no abastecimento de eletricidade e de telecomunicações.

Ao longo de três dias, As Três da Manhã – Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves – passam por Alcácer do Sal, Coimbra e Leiria, numa emissão especial feita a partir do terreno.

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O Três por Todos arranca esta quarta-feira em Alcácer do Sal, cidade do distrito de Setúbal assolada pelas piores inundações das últimas décadas, provocadas pela subida do nível da água do rio Sado.

Na quinta-feira, 26 de março, a Renascença "instala-se" em Coimbra, outra das zonas mais afetadas pelo "comboio de tempestades", onde milhares de pessoas foram atingidas pelas cheias do Mondego.

A iniciativa Três por Todos termina na sexta-feira com uma emissão especial em Leiria, cidade que tenta reerguer-se após ser atingida em cheio pela depressão Kristin, no final de janeiro.

Convidados especiais e concertos por uma boa causa

Vão ser três dias de emissão com muitos convidados especiais, como o físico Carlos Fiolhais, o mágico Luís de Matos ou os vencedores do Festival RTP da Canção, Os Bandidos do Cante.

A edição deste ano do Três por Todos tem como hino o tema Respirar, interpretado por Sara Correia e Calema.

No final de cada dia da ação estão previstos concertos com artistas associados à iniciativa, nomeadamente Os Descendentes, em Alcácer do Sal; Edmundo Inácio em Coimbra; e David Fonseca em Leiria.



Pode acompanhar a iniciativa Três por Todos em direto, onde quer que esteja. Veja o streaming no site e no YouTube da Renascença e junte-se a esta iniciativa solidária. Três dias, três cidades e uma emissão em direto para acompanhar de perto, do primeiro ao último momento.

Como posso contribuir?

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