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🔴 Em direto: Veja o regresso da missão Artemis II à Terra

10 abr, 2026 - 23:41 • Catarina Magalhães

Assista à aterragem dos astronautas nas águas do Oceano Pacífico depois de dez dias a desvendar novos mistérios da Lua e do espaço. A amaragem está prevista para a 1h07 (hora de Portugal Continental).

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A todo o gás. Depois de dez dias históricos pelo espaço, a tripulação da Artemis II vai regressar à casa-mãe, o nosso planeta Terra, em grande velocidade.

O fim desta missão está previsto para a 1h07 (hora de Portugal continental) deste sábado com uma amaragem nas águas do Oceano Pacífico. A chegada da cápsula Órion acontecerá na costa norte-americana de San Diego, na Califórnia.

Fora da órbita lunar desde o início da tarde desta sexta-feira, a cápsula vai atingir uma velocidade máxima de “aproximadamente” 38.405 quilómetros por hora, ou seja, 10,7 quilómetros por segundo.

É fácil de entender: basta imaginar-se a cruzar num segundo apenas a distância entre a Torre de Belém ao Parque da Bela Vista em linha reta ou a ir dos Aliados ao Aeroporto Sá Carneiro.

Depois das últimas missões Apollo há 54 anos, os quatros astronautas voltam cheios de memórias e imagens inéditas.

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Prestes a chegar ao fim, esta nova aventura da NASA vai a viver o momento mais crítico da viagem a 42 minutos da amaragem: a reentrada na atmosfera terrestre.

Na fase de testes em 2022, o escudo térmico sofreu um inesperado desgaste durante a reentrada, mas os engenheiros da NASA ajustaram a trajetória de descida para reduzir o aquecimento e diminuir o risco de a cápsula se danificar.

O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras
O que sai da Artemis II? A Lua vai ser uma "bomba de combustível" para missões futuras

Para evitar qualquer contratempo, Reid Wiseman, Victor J. Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen passaram grande parte do penúltimo dia no espaço a "dar uma volta" à casa temporária.

Arrumaram o equipamento e configuraram a cabine para o regresso ao planeta Terra, depois de andarem à volta da Lua.

Esta tripulação viajou mais longe do que qualquer outro humano da Terra até hoje e a missão vai facilitar o regresso efetivo do Homem à Lua planeado para 2028 e, qualquer dia, uma viagem a Marte.

Como acontece a aterragem? Saiba os passos

23h33: Módulo separa-se da nave

O primeiro passo é a separação entre a cápsula e o módulo de serviço, que trata da propulsão, e dá energia e outras coisas, durante a viagem.

Este módulo é europeu, da Agência Espacial Europeia, e contou com o trabalho de dez países do mesmo continente: Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Itália, Noruega, Países Baixos, Suécia e Suíça.

1h03: Paraquedas de travagem? 'OK'

Os paraquedas de travagem vão ser acionados a seis mil metros de altitude.

1h04: Tudo a postos? Paraquedas principais

Nem um minuto depois, os três paraquedas principais vão abrir para sustentar a aterragem na costa de San Diego, nos Estados Unidos da América (EUA).

1h07: Nas águas do Pacífico

A cápsula está prevista aterrar, mas os astronautas não podem sair logo da nave. Uma equipa de resgate vai ter confirmar todas as condições de segurança – sem fumo ou qualquer outra anomalia – e estará ainda dependente das condições do mar.

Todo este processo pode demorar de uma a duas horas até os cientistas serem extraídos da cápsula e levados ao porta-aviões USS John P. Murtha para avaliações médicas.

Depois de tudo isto, desligam-se todos os botões e sistemas da Órion e reboca-se a nave.

De volta ao princípio, o sonho Artemis II (e o que restar da cápsula) vai regressar à outra ponta dos EUA. A nave vai ser transportada de camião até ao Kennedy Space Center, a pouco mais de 25 quilómetros do local de onde foi lançado o foguetão rumo à órbita Lua.

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