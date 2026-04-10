🔴 Em direto: Veja o regresso da missão Artemis II à Terra

A todo o gás. Depois de dez dias históricos pelo espaço, a tripulação da Artemis II vai regressar à casa-mãe, o nosso planeta Terra, em grande velocidade.

O fim desta missão está previsto para a 1h07 (hora de Portugal continental) deste sábado com uma amaragem nas águas do Oceano Pacífico. A chegada da cápsula Órion acontecerá na costa norte-americana de San Diego, na Califórnia.

Fora da órbita lunar desde o início da tarde desta sexta-feira, a cápsula vai atingir uma velocidade máxima de “aproximadamente” 38.405 quilómetros por hora, ou seja, 10,7 quilómetros por segundo.



É fácil de entender: basta imaginar-se a cruzar num segundo apenas a distância entre a Torre de Belém ao Parque da Bela Vista em linha reta ou a ir dos Aliados ao Aeroporto Sá Carneiro.

Depois das últimas missões Apollo há 54 anos, os quatros astronautas voltam cheios de memórias e imagens inéditas.

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Prestes a chegar ao fim, esta nova aventura da NASA vai a viver o momento mais crítico da viagem a 42 minutos da amaragem: a reentrada na atmosfera terrestre.

Na fase de testes em 2022, o escudo térmico sofreu um inesperado desgaste durante a reentrada, mas os engenheiros da NASA ajustaram a trajetória de descida para reduzir o aquecimento e diminuir o risco de a cápsula se danificar.