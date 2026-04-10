"Os embaixadores da humanidade junto das estrelas": Reveja o regresso da missão Artemis II à Terra

A todo o gás. Depois de dez dias históricos pelo espaço, a tripulação da Artemis II regressou à casa-mãe, o nosso planeta Terra, em grande velocidade.

A missão foi bem-sucedida. Como previsto, a nave amarou à 1h07 (hora de Portugal continental) deste sábado nas águas do Oceano Pacífico. A chegada da cápsula Órion aconteceu na costa norte-americana de San Diego, na Califórnia.

Ao todo, a nova aventura da NASA durou nove dias, uma hora, 33 minutos e 15 segundos.

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Pelas 2h30 da madrugada deste sábado, a astronauta Christina Koch, a única mulher da tripulação da Artemis II, foi a primeira a sair da cápsula.

Segundo os médicos, os astronautas sentiam-se "ótimos e felizes por estarem em casa".

Já pelas 2h45, os quatro foram resgatados de helicóptero e, em cerca de dez minutos, chegaram ao navio de transporte para serem avaliados pelas equipas médicas.