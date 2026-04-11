"Rabo de Peixe" chega ao fim. "Vamos olhar para trás com muito orgulho"

O elenco também se mostra satisfeito com o fim da série. José Condessa, Helena Caldeira, André Leitão e Rodrigo Tomás estavam ansiosos para ler os guiões dos últimos episódios e descobrir como tudo acabava.

No entanto, André Leitão refere ao Watch Party que o mais importante em "Rabo de Peixe" são as personagens principais e elogia a escrita da série.

O ator diz que, dramaturgicamente, "a equipa fez um trabalho excelente" e soube "ir buscar os demónios das personagens e perceber como os enfrentam".

"As pessoas agarram-se muito às séries por causa destas personagens. Por causa dos dilemas delas e entre elas. Vá por onde a história for, as pessoas vão ver por causa das personagens", sublinha.

Já José Condessa realça que este projeto é "a viagem mais longa" que este quarteto já fez enquanto atores e garante que vai guardar boas memórias da experiência. E o ator espera que "Rabo de Peixe" seja a "acendalha para o que vem agora, ainda melhor".

"Para mim, é um orgulho fazer parte deste grupo. Daqui a uns anos vamos olhar para trás com muito orgulho desta geração", sente.