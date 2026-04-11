Séries
"Rabo de Peixe" chega ao fim. "Vamos olhar para trás com muito orgulho"
11 abr, 2026 - 13:30 • João Malheiro
A série portuguesa da Netflix estreou a terceira e última temporada esta sexta-feira. O Watch Party falou com o criador, Augusto Fraga, e o elenco principal.
"Rabo de Peixe" chegou ao fim. A série portuguesa da Netflix estreou a sua terceira e última temporada esta sexta-feira, com seis episódios que concluem as aventuras de Eduardo, Sílvia, Carlitos e Rafael.
O Watch Party, o podcast de filmes e séries da Renascença, teve acesso antecipado aos capítulos finais e conseguiu confirmar que a conclusão de "Rabo de Peixe" mantém-se fiel à identidade que sempre caracterizou a série.
Depois de o grupo de amigos que tinha muitos sonhos por cumprir perceber que nem tudo o que desejamos é possível alcançar, a terceira temporada coloca os protagonistas a tentar fazer o melhor com o que já têm. Por isso, formam um grupo de justiceiros à margem da lei, a "Justiça da Noite", para tentarem vingar-se de quem se aproveita da população de Rabo de Peixe.
Ao Watch Party, o criador da série, Augusto Fraga, explica que o grupo de heróis de "Rabo de Peixe" volta a estar unido nos episódios finais, depois dos desafios das temporadas anteriores.
"Se a primeira temporada é sobre mudar o mundo e fazer as coisas certas pelas razões erradas, a segunda tem uma série de consequências que são duras e separam o grupo. É a temporada das nuvens e do inverno. A terceira é a Primavera, é a temporada de estarem juntos e fazerem as coisas certas pelas razões certas".
O realizador e argumentista refere que já tinha em mente o final da série, desde que a Netflix decidiu encomendar mais duas temporadas de "Rabo de Peixe", depois do sucesso dos primeiros episódios. Augusto Fraga "tinha a certeza do que queria que fosse o final da série".
"As personagens têm sempre uma dualidade entre aquilo que eles querem e aquilo que eles precisam. A grande conclusão desta temporada é eles encontrarem aquilo que eles precisam", antecipa.
O elenco também se mostra satisfeito com o fim da série. José Condessa, Helena Caldeira, André Leitão e Rodrigo Tomás estavam ansiosos para ler os guiões dos últimos episódios e descobrir como tudo acabava.
No entanto, André Leitão refere ao Watch Party que o mais importante em "Rabo de Peixe" são as personagens principais e elogia a escrita da série.
O ator diz que, dramaturgicamente, "a equipa fez um trabalho excelente" e soube "ir buscar os demónios das personagens e perceber como os enfrentam".
"As pessoas agarram-se muito às séries por causa destas personagens. Por causa dos dilemas delas e entre elas. Vá por onde a história for, as pessoas vão ver por causa das personagens", sublinha.
Já José Condessa realça que este projeto é "a viagem mais longa" que este quarteto já fez enquanto atores e garante que vai guardar boas memórias da experiência. E o ator espera que "Rabo de Peixe" seja a "acendalha para o que vem agora, ainda melhor".
"Para mim, é um orgulho fazer parte deste grupo. Daqui a uns anos vamos olhar para trás com muito orgulho desta geração", sente.
Já a atriz Maria João Bastos assinala ao Watch Party o desafio de interpretar uma personagem que na terceira temporada entra uma espiral negativa de vingança.
Depois de a filha desaparecer no final da segunda temporada, a inspetora Carla está fora da polícia e procura fazer justiça pelas próprias mãos.
Maria João Bastos diz que o papel foi "avassalador" e que ficou "de rastos" com a leitura dos guiões.
"Muito profundo e de uma enorme exigência para mim enquanto atriz, portanto ao mesmo tempo fiquei extremamente feliz", conta.
Já Ângelo Rodrigues fala no "prazer imenso" de ser um dos novos nomes do elenco, nesta terceira temporada.
Interpreta um jornalista sem medo de fazer perguntas difíceis a pessoas poderosas e que tem "uma coragem muito diferente da nspetora".
"Ele tem coragem, mas com cautela. Sabe bem a fronteira da legalidade e da ilegalidade. E tem em casa uma pessoa que pode já ter ultrapassado essa fronteira. Foi muito interessante explorar essa sobriedade no meio do caos", refere.
"Rabo de Peixe" pode ser visto na Netflix Portugal.
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