Quem é Yudania Gómez Heredia, a maestrina cubana que se tornou viral por liderar a orquestra da tour de Rosalía?

“Sinto como se já tivesse feito isto a vida toda, mesmo sendo a primeira vez que dirijo um repertório assim. E eu gosto muito, muito mesmo. E trabalhar com ela é, de verdade, um privilégio, aprende-se muito também”, contou, em entrevista ao podcast Los Cosmos, logo após o primeiro concerto da digressão em Lyon.

Sobre este espetáculo, que arrancou o início de 42 datas em 17 países, descreveu como “uma sensação um tanto surreal”. “As pessoas que querem ouvir a música, que veem tanto o aspeto cénico dos dançarinos quanto o aspeto da performance, também prestam atenção à orquestra porque a orquestra está no meio. E as pessoas são muito gratas à orquestra”, disse.

Yudania começou a sua formação musical na Escola Nacional de Artes, em Havana, onde estudou canto, teoria musical, regência coral e composição. Já em Ratisbona, na Alemanha, estudou música sacra com foco em improvisação para órgão, onde também concluiu dois mestrados em regência coral e outro em regência orquestral.

“Existem muitas facetas da música clássica que são muito abertas, que são super divertidas, e nem tudo tem a ver com a morte de uma pessoa ou com um funeral”, sublinhou, no mesmo podcast.

Na tour Lux, lidera a Heritage Orchestra, uma orquestra internacional, com sedes em diversas cidades. "Dependendo da cidade para onde vamos, os que tocam lá participam no espetáculo”, explicou. Em Lisboa, também músicos portugueses estiveram em palco, escolhidos pelo violoncelista Fernando Costa.