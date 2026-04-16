Encontro de rituais ancestrais faz de Bemposta um palco vivo de identidade

O chocalheiro: um ritual de promessa, sacrifício e comunidade

No coração da identidade de Bemposta está o chocalheiro, uma figura central, profundamente simbólica e carregada de memória coletiva. “O chocalheiro de Bemposta é um ritual que nunca se perdeu […] vem dos nossos pais, dos nossos avós, dos bisavós, nós nem temos datas de quando começou”, conta Amélia.

O ritual do chocalheiro constitui um dos momentos mais marcantes da vida da aldeia, reunindo em si significado religioso, esforço físico e uma intensa emoção partilhada. Mais do que um ritual, é um ato de entrega individual que se transforma numa experiência coletiva, onde fé, tradição e comunidade se entrelaçam e ganham vida.

Segundo Amélia Folgado, “no dia 26 de dezembro, pelas primeiras horas da manhã — por volta das oito — sai à rua o chamado chocalheiro manso”. Envolto no frio e, muitas vezes, no nevoeiro típico da época, percorre as ruas da aldeia trajado a rigor. A máscara que enverga é pesada, limita-lhe a visão e exige resistência, razão pela qual nunca caminha sozinho: é sempre acompanhado por um guia, figura essencial que o orienta ao longo de todo o percurso”.

“De porta em porta, o chocalheiro pede esmola, correndo e fazendo a 'avénia' em sinal de agradecimento a quem contribui. No final, tudo o que é recolhido é entregue a Nossa Senhora das Neves, num gesto que reforça a dimensão devocional e comunitária do ritual”, prossegue.

Já o chocalheiro bravo, que sai no dia 1 de dezembro, segue um ritual semelhante, mas com maior intensidade e uma máscara distinta. “Na noite anterior tem lugar um momento determinante: o leilão das 'mandas'. É aí que se decide quem assumirá a responsabilidade — e a promessa — de desempenhar o papel. O leilão prolonga-se até à meia-noite, sendo o último lance, ao soar das doze badaladas, aquele que determina quem 'vai apanhar a esmola'”, descreve.

Mais do que uma simples encenação, este ritual carrega uma forte dimensão simbólica. Associado à figura do diabo — que, segundo a tradição, vagueava pelo mundo tentando afastar as pessoas do caminho da fé — o chocalheiro representa também a sua própria humilhação. Como castigo, é condenado a percorrer a aldeia pedindo esmola e a entregá-la à Virgem.

Contudo, “esta humilhação é, na verdade, uma promessa. São frequentemente pessoas que enfrentaram dificuldades ou fizeram pedidos que, ao serem atendidos, assumem este compromisso como forma de agradecimento. Ainda assim, o anonimato é essencial: quem veste o traje não deve ser reconhecido. Ao longo do percurso, multiplicam-se os palpites entre a população — alguns acertam, outros não”, conta a presidente da Associação de Bemposta.

“O momento mais intenso chega no final. Quando o chocalheiro conclui o percurso e chega ao local habitual, uma multidão reúne-se à sua volta, acompanhando-o até ao desfecho. A máscara é finalmente levantada, revelando a identidade até então escondida. Seguem-se aplausos, abraços e, muitas vezes, lágrimas — expressão de alívio, devoção e do cumprimento de uma promessa profundamente sentida”, completa.

Um território que resiste à desertificação

Bemposta afirma-se também como um exemplo de resistência num território marcado pela perda populacional. “Somos um canto bastante desertificado […] mas conseguimos trazer bastante gente, turistas, pessoas que vêm dormir cá, participar, mexer com a economia”, assegura.

O impacto social é visível, garante: “Os imigrantes que estão no estrangeiro deixaram de vir na Páscoa para virem agora […] para se encontrarem aqui nestes dias.”

A tradição transforma-se, assim, num ponto de reencontro — com a terra, com as raízes e com a comunidade.

Uma internacionalização construída pela experiência

O crescimento internacional do evento não resulta de campanhas massivas, mas da experiência vivida por quem participa. Segundo Amélia, “eles vêm a primeira vez e querem voltar sempre […] e depois fazem publicidade nos países deles”.

Há também um reconhecimento espontâneo: “Há outros que se convidam, que ligam a dizer que gostavam de participar no encontro”, acrescenta.

Esse dinamismo reforça a ambição da organização: “O objetivo é continuar a crescer, trazer mais grupos, mais países, e afirmar Bemposta como uma referência europeia.”

Entre cultura e paisagem: Um convite aberto

O encontro estende-se à natureza envolvente, criando uma experiência que liga cultura e território: “Temos o passeio da Faia da Água […] com aquela cascata de 60 metros, que é considerada a maior da Península Ibérica.”

A paisagem torna-se parte integrante do evento: “Nesta época o contraste das cores da natureza, o verde com as flores brancas, amarelas, azuis, roxas, de todas as cores, é uma beleza mesmo de aproveitar.

No final, tudo converge numa ideia simples, mas poderosa aqui expressa por Amélia Folgado: “Se quiserem mergulhar num grupo, num enorme banho de cultura […] é chegarem a Bemposta.”

E talvez seja essa autenticidade — essa intensidade difícil de traduzir — que deixa marca em quem participa: “Quem vem uma vez quer voltar.”

Num mundo cada vez mais homogéneo, Bemposta afirma-se, assim, como um lugar singular — onde a tradição não é apenas preservada, mas vivida com uma força rara.