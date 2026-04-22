Entre a lei do dólar e a liberdade para criar. "Michael" chega ao cinema para contar a história do "rei da pop"

De qualquer modo, Delfim Miranda considera que, "da história que o filme mostra, não faria sentido" incluir o processo. Houve uma segunda leva de alegações, em 2005, e esse caso foi mesmo a tribunal: "People v. Jackson".

"Eu assisti a esse julgamento, foi bastante exaustivo. Foram cerca de sete meses de idas diárias a tribunal e nós tínhamos acesso às transcrições do julgamento. E o que passou cá para fora, dessas transcrições, é que as alegações eram completamente absurdas e que aquelas pessoas simplesmente estavam à caça de muitos milhares de dólares", avalia Delfim Miranda.

Dessa vez, era Gavin Arvizo, com 15 anos à data do julgamento, a denunciar o cantor por alegados abusos sexuais. Michael Jackson foi considerado inocente de todas as acusações.

Delfim acredita que, caso haja um segundo filme, este segundo caso poderá ter tempo de antena: "O filme é bastante consistente. Penso que algumas filmagens possam passar por um eventual segundo filme. Estou a torcer por isso."

A culpa é de Johnny Cash

Luís Mendonça ainda não viu "Michael", mas já viu muitos "biopics", não só musicais. Na entrevista à Renascença, fala de vários: "The Rose", o filme sobre o ciclo de autodestruição até à morte de Janis Joplin (que não o é oficialmente, porque a família da artista cortou laços à última hora); "J. Edgar", "Bird" e "Invictus", todos realizados por Clint Eastwood; "Last Days", um retrato inspirado nos últimos dias de vida de Kurt Cobain.

O colaborador da Cinemateca atribui a responsabilidade "pelo salto deste subgénero", o "biopic" musical, que estava um pouco adormecido nos anos 80 e 90, a "Walk the Line", um filme de James Mangold, de 2005, sobre Johnny Cash e June Carter, que valeu o Óscar de Melhor Atriz a Reese Witherspoon. Além de ter colhido elogios da crítica, foi um sucesso de bilheteira.

"Estes filmes assinalam a verificação de que estas personalidades são muito potentes corpos históricos, que dizem muito sobre os nossos tempos, os nossos dias. E através delas projetam-se inúmeros conflitos, inúmeras angústias e os sonhos, também, do homem e da mulher do século XXI", sustenta.