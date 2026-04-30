Renascença
Como posso tornar a Renascença a minha fonte principal de notícias no Google?
30 abr, 2026 - 22:00 • Catarina Magalhães
Adicione o site da Renascença aos seus preferidos em dois cliques.
Num tempo de “fake news” e algoritmos, é cada vez mais urgente escolher informação rigorosa e de confiança.
O Google permite aos leitores selecionar a Renascença como um dos seus meios de comunicação preferidos. Podem também indicar os assuntos de maior interesse, personalizando os artigos que lhe aparecem mais vezes no motor de busca.
Dar prioridade à nossa informação é simples: basta clicar aqui.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Sem depender apenas do que as plataformas nos recomendam para ler – o chamado algoritmo –, as "Fontes Preferenciais" são uma funcionalidade que permite ao leitor escolher os tópicos e os jornais que gosta, especialmente, de consultar.
Veja como pode adicionar o site da Renascença como seu favorito no Google:
Há duas maneiras rápidas de dar prioridade ao trabalho dos nossos jornalistas.
1. Pode clicar aqui e selecionar a caixa que diz "Renascença" para ficar um ☑️ e confirmar, mais em baixo, em "Leve-me à Pesquisa Google →" (ou, em inglês, "Take me to Google Search→").
2. Ou, quando estiver à procura de algum tema que lhe interesse, pode clicar no ícone com uma estrela ao lado de "Notícias Principais" e escolher a Renascença como fonte principal.
Este bloco de notícias é sugerido, normalmente, abaixo das fotografias do assunto ou personalidade.
Assim, pode escolher os sites que mais gosta e alterar as suas escolhas a qualquer momento.
Para escapar da desinformação, das notícias falsas ou dos conteúdos gerados por inteligência artificial, esta triagem permite-lhe encontrar mais vezes as nossas notícias, reportagens, programas e exclusivos.
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