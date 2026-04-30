Como posso tornar a Renascença a minha fonte principal de notícias no Google?

Num tempo de “fake news” e algoritmos, é cada vez mais urgente escolher informação rigorosa e de confiança.

O Google permite aos leitores selecionar a Renascença como um dos seus meios de comunicação preferidos. Podem também indicar os assuntos de maior interesse, personalizando os artigos que lhe aparecem mais vezes no motor de busca.

Dar prioridade à nossa informação é simples: basta clicar aqui.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Sem depender apenas do que as plataformas nos recomendam para ler – o chamado algoritmo –, as "Fontes Preferenciais" são uma funcionalidade que permite ao leitor escolher os tópicos e os jornais que gosta, especialmente, de consultar.

Veja como pode adicionar o site da Renascença como seu favorito no Google:

Há duas maneiras rápidas de dar prioridade ao trabalho dos nossos jornalistas.

1. Pode clicar aqui e selecionar a caixa que diz "Renascença" para ficar um ☑️ e confirmar, mais em baixo, em "Leve-me à Pesquisa Google →" (ou, em inglês, "Take me to Google Search→").