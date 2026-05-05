Moda

Máscaras, bolhas de sabão e a Virgem de Fátima. Os 27 melhores looks da Met Gala

05 mai, 2026 - 13:45 • Diogo Camilo

Georgina Rodríguez apareceu sem Cristiano Ronaldo nos degraus do Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, num vestido que quis mostrar a sua devoção a Nossa Senhora de Fátima. Beyoncé e Nicole Kidman foram algumas das organizadoras da gala deste ano, cujo tema foi “Fashion is Art.

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À primeira segunda-feira de maio, o Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque, é o local que junta as maiores celebridades do planeta numa passadeira vermelha, para o evento conhecido como Met Gala.

A cerimónia que tem como principal objetivo angariar fundos para o Costume Institute, o departamento dedicado à história do vestuário, mas é o palco para estrelas do cinema, moda, música, desporto e influencers mostrarem os seus looks mais excêntricos, na mesma altura em que é assinalada a abertura da exposição anual de primavera.

Entre as presidentes da edição deste ano estão Beyoncé e Nicole Kidman. além de Anna Wintour e Venus Williams, enquanto Jeff Bezos e a mulher, Lauren Sánchez Bezos, foram presidentes honorários, com o comité-anfitrião a juntar nomes como Sabrina Carpenter, Zoë Kravitz e Sam Smith.

A cantora surgiu ao lado do marido, Jay-Z, e da sua filha, Blue Ivy Carter, de 14 anos.

O tema deste ano? "Fashion is Art”, em referência à exposição de primavera do museu, “Costume Art”.

Entre os famosos esteve Georgina Rodríguez, de véu e terço e sem Cristiano Ronaldo, num vestido que mostra a sua "devoção à Virgem de Fátima".

Na gala também esteve a influencer e modelo, Kylie Jenner, mas sem o companheiro, o ator Timothée Chalamet, que estava no Madison Square Garden a assistir ao jogo de NBA dos New York Knicks frente aos Atlanta Hawks.

E a sua irmã, Kendall Jenner.

E a sua meia-irmã, Kim Kardashian.

Hailey Bieber surgiu sem o marido, Justin Bieber.

A cantora Sabrina Carpenter mostrou um vestido feito de rolo de filme, em homenagem a Audrey Hepburn, que protagoniza um filme com o seu nome, "Sabrina".

Outros dos vestidos com mais destaques, o da atriz Anne Hathaway e o da cantora Janelle Monáe.

O cantor porto-riquenho, Bad Bunny surgiu transfigurado, com visual de um idoso.

A esquiadora olímpica surgiu num vestido que largava bolhas de sabão e que, segundo a mesma, terá durado mais de 2.500 horas a fazer.

A rainha das máscaras, Heidi Klum, voltou a surpreender e surgiu irreconhecível.

Três das anfitriãs da festa: Nicole Kidman, Lauren Anthony-Bezos e Anna Wintour.

Um dos casais sensação da cerimónia: Rihanna e ASAP Rocky.

A atriz Sarah Paulson decidiu fazer uma crítica social, além do vestido que mostrou na gala.

E houve também lugar para personalidades que aparecem menos neste tipo de eventos, como o recordista no salto à vara, o sueco Armand "Mondo" Duplantis.

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