David Attenborough faz 100 anos esta sexta-feira (e inspira nome de nova vespa)

"Há mais significado e compreensão mútua em trocar um olhar com um gorila do que com qualquer outro animal que eu conheça."

Em 1978, durante as filmagens do programa de sucesso "Life on Earth" ("Planeta Terra", em português) emitido na BBC, o historiador britânico Sir David Attenborough elogiava o comportamento deste animal enquanto um jovem primata subia para o seu colo.

E bastava a natureza para acordar a sua voz calma e as narrações que simplificam os estudos científicos mais complexos. "A minha vida é o mundo natural", diz muitas vezes.

O naturalista completa esta sexta-feira 100 anos e até uma nova vespa vai ser batizada com o seu nome.

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Emocionado com as mensagens antecipadas de aniversário, o "tesouro nacional" do Reino Unido revelou, em entrevista à emissora pública BBC News, que esperava celebrar o dia "de forma discreta" – apesar de nesta sexta-feira estar previsto um concerto especial no Royal Albert Hall, no centro de Londres, em homenagem ao ambientalista.

"Mas parece que muitos de vocês tinham outras ideias", disse, surpreendido com o carinho de quem o acompanha ao longo das últimas décadas.