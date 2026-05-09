De sarar feridas a curar dores de garganta. Pode o mel ser um "superalimento"?

Porém, "a própria ciência ainda não sabe explicar muito bem este fenómeno".

Já as feridas abertas, úlceras – focos de infeção de risco – e queimaduras de primeiro e segundo grau podem ser curadas com "mel clínico". Este é um produto farmacêutico esterilizado, mais concentrado e "protege a entrada de micro-organismos e outros fungos".

Pode aliviar dores de garganta e tosse persistente?

Seja uma chávena de chá com uma colher de mel ou simplesmente o produto, algum familiar ou amigo já lhe aconselhou este remédio caseiro para curar estes sintomas – e o nutricionista reconhece "algum alívio" quando consumido.

"O mel tem uma viscosidade acentuada e causa um aumento da lubrificação da garganta e do esófago."

As propriedades do mel também levam, naturalmente, à produção de saliva, porque o sabor doce vai estimular as papilas gustativas e as glândulas salivares.

No entanto, "não se pode associar o mel a um tratamento ou cura destas inflamações".

Saúde cardiovascular, diabetes, colesterol e sistema imunitário

O mel pode, efetivamente, reduzir eventos cardiovasculares, manter níveis de colesterol saudáveis, reforça o sistema imunitário e ajuda a prevenir diabetes, validou o profissional.



"Como o mel é um produto antioxidante, este alimento contém compostos fenólicos e flavonoides que ajudam a combater radicais livres [moléculas altamente reativas] e pode desacelerar o envelhecimento e diminuir o risco de doenças prolongadas ou crónicas".

Relativamente à diabetes, o mel tem um "índice glicémico mais baixo do que o açúcar branco pela percentagem de água que contém", que se trata puramente de açúcar.

A absorção de hidratos de carbono é, por isso, mais lenta, "o que acaba por picos não tão altos de glicémia como o açúcar refinado".

Já sobre a saúde cardiovascular e os níveis de colesterol, a preferência por adoçar alimentos com mel e o impacto nestas doenças trata-se de "uma consequência indireta".

"A diluição do nível de açúcar na dieta alimentar ajuda no controlo de colesterol", evitando o consumo de alimentos com mais gordura e propícios a desenvolver níveis de colesterol perigosos.

Apesar de o colesterol derivar apenas de alimentos de origem animal, o consumo de açúcar em bolos com ovos, por exemplo, pode aumentar o risco.