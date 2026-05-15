Serralves mostra pela primeira vez a coleção privada Duerckheim

Em Serralves, o público vai poder apreciar obras de artistas como Anselm Kiefer, Gerhard Richter, Gilbert & George, Francisco de Goya, Jake and Dinos Chapman, Antony Gormley ou Darren Almond.

A curadora, Marta Almeida explica, ao Ensaio Geral da Renascença, que o título da exposição tem inspiração bíblica. “'Vexation of Spirit', cuja tradução para português é ‘Aflição do Espírito’, é retirado de um texto bíblico do Livro de Eclesiastes, do Antigo Testamento. No fundo, a ideia estruturante do livro é que tudo é vaidade”, indica.

“Trabalhei em diálogo constante com os colecionadores e nomeadamente com Christian Duerckheim, que adquiriu e pensou esta coleção, que está de facto muito estruturada em torno desse tema”, diz Marta Almeida, recordando que acervo está há um ano em Serralves.

A coleção, reunida ao longo de quatro décadas, inclui obras que refletem sobre os tempos e isso vai ao encontro do gosto do colecionador. “Temos que pensar que o Christian Durkheim é uma pessoa que nasceu um ano antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, é alemão, e vive toda esse cenário do pós-guerra e acompanhou o trabalho de muitos artistas, não só alemães”.

A coleção acaba por “colmatar ausências de artistas” que existiam no espólio de Serralves, refere a curadora.

A exposição vai também querer ser motor de reflexão: organiza-se em quatro grandes núcleos dedicados aos temas da Religião, Sociedade, Guerra e Vexação.

“Penso que para uma pessoa que viveu a Segunda Guerra Mundial e o pós-Segunda Guerra Mundial, esse sentimento de humilhação é bastante presente e no fundo, é isso que o colecionador nos quer trazer, essa reflexão sobre todos os conflitos e as transformações, principalmente da história”, destaca Marta Almeida.

A exposição vai estar patente em Serralves até 1 de novembro.