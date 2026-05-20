Se as abelhas desaparecerem "toda a agricultura vai ser prejudicada"

A apicultura “não está fácil” em Portugal, conta à Renascença Telmo Cabral, apicultor e responsável pela iniciativa “Juntos pelas Abelhas”, que pretende ajudar a recuperar a espécie. As alterações climáticas e os fenómenos meteorológicos extremos, como os incêndios florestais e as tempestades que assolaram a região Centro no início deste ano, estão a colocar em risco a sobrevivência desta espécie “essencial” para a vida no planeta.

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Telmo Cabral conhece bem estas dificuldades. Em 2025, devido aos incêndios florestais do verão que “destruíram as colónias e o pasto das abelhas”, o produtor de mel perdeu “à volta de 40 colmeias” no apiário que tem em Arganil, no distrito de Coimbra. “Tudo à volta, num raio de 10 a 15 quilómetros, ardeu. Este ano não há mel na zona onde eu estou”, lamenta.

Entre janeiro e fevereiro deste ano, a passagem das tempestades Kristin, Leonardo e Marta fez com que se perdessem “entre sete a nove mil colmeias” só nas regiões mais afetadas, relata o apicultor. “Considerando que a nossa alimentação é influenciada em mais de 75% pela presença de abelhas”, prossegue, “toda a agricultura vai ser prejudicada porque a polinização não vai ser feita”.

Iniciativa “já ajudou mais de mil apicultores”

Foi para responder a estas ameaças que surgiu o “Juntos pelas Abelhas”. O projeto, apoiado por uma multinacional da área alimentar, chega este ano à sexta edição e, além de oferecer formação para quem quiser iniciar-se na apicultura, vai doar 600 colmeias a apicultores afetados pelos incêndios e pelas tempestades, em especial na zona Centro do país.

Desde 2020, a iniciativa “já ajudou mais de mil apicultores”, diz o responsável, colocando “mais de cem mil milhões de abelhas na rua”.

Para fazer com que as colmeias cheguem a quem precisa, o “Juntos pelas Abelhas” funciona em articulação com as duas principais federações apícolas do país - a Federação Nacional dos Apicultores de Portugal (FNAP) e a Federação Nacional de Cooperativas Apícolas e de Produtores de Mel (Fenapícola).