“Otelo, tem coragem”, disse Ramalho Eanes na sede do COPCON depois do 25 de Novembro

“Eu assisti”, diz-nos Luís Pinheiro de Almeida sobre vários episódios marcantes da história recente de Portugal. O jornalista, que iniciou o serviço militar obrigatório três dias antes do 25 de Abril de 1974, escreveu agora o livro “25 de Novembro de 1975 – Um Jornalista no COPCON” (ed. Documenta) para revisitar as suas memórias.

Foi alferes miliciano, chegou a ser destacado para a Guiné quando a guerra já tinha terminado. Mas foi a sua passagem pelo COPCON – o Comando Operacional do Continente, onde trabalhou sob as ordens de Otelo Saraiva de Carvalho, que o marcou.

Luís Pinheiro de Almeida recorda que nem tudo foi “mau” no Verão Quente. Assistiu ao momento em que o general Ramalho Eanes foi, dois dias depois do 25 de Novembro de 1975, à sede do COPCON e disse a Otelo Saraiva de Carvalho para “ter coragem”.

No COPCON, diz, “só não se admitia gente do PCP. O resto entrava tudo”. Nesta entrevista a propósito do livro, Luís Pinheiro de Almeida faz questão de deixar claro que quem chefiava o COPCON “era o chefe de Estado General das Forças Armadas, o marechal Costa Gomes”, que depois delegava em Otelo.

Luís Pinheiro de Almeida "25 de Novembro de 1975 – um Jornalista no COPCON", porque é que mergulhou nestas memórias?

Uma razão muito simples. Primeiro eu sou jornalista, depois porque vivi aquele tempo. Era, aliás, oficial de dia adjunto no dia 25 de Novembro de 1975, há 50 anos.

Assisti a muita coisa! Sou testemunha direta de algumas coisas, entre as quais a despedida do Ramalho Eanes e do Otelo Saraiva de Carvalho.

Como fazia 50 anos, eu, há mais de um ano que estou a preparar o livro. Mergulhei nisso e estou muito satisfeito.

É uma das coisas extraordinárias da nossa Revolução! Eu era jornalista e militar. É uma coisa hoje em dia, impensável.

Como é que foram esses dias, do Verão Quente? Foram momentos muito conturbados depois da explosão da alegria da Revolução de 1974?

É verdade. Preciso dizer que o livro não é nenhum tratado, tese ou ensaio sobre o 25 de Novembro, porque é complicado. É um relato jornalístico de alguém que esteve lá e que viveu aqueles momentos.

Eu era associativo, andava na Faculdade de Direito e sabia trabalhar muito bem com o Gestetner, que é o copiógrafo. E a primeira missão que eu tive no COPCON, no dia 12 de agosto de 1975, foi precisamente passar ao copiógrafo o chamado "Documento do COPCON".

Como foi isso?

Estava eu a passar o documento, quando me telefona alguém do jornal a "Capital" – eu sei quem é, mas agora estou com uma "branca" – a perguntar-me: "Senhor alferes queira desculpar, tenho aqui uma coisa que se chama Autocrítica Revolucionária e Documento de Trabalho do COPCON, isto é verdade, não é verdade?"

Estava eu a passar ao copiógrafo esse documento e eles já o tinham!? Eu disse: "Espere um bocadinho que eu vou perguntar".

Fui perguntar ao Otelo. "Meu general, desculpe lá, então mandou-me passar o documento ao copiógrafo, e estou a fazê-lo. Mas está a telefonar-me o Sarabando de 'A Capital' a dizer que tem lá um documento que é este. Como é que é? Estamos a brincar", disse eu, a gozar, ao Otelo.

"Ai, os malandros do Carlos Antunes e da Isabel de Cardo. Foram eles de certeza que deram o documento à 'Capital'", disse ele! E eu perguntei-lhe então o que teria de fazer.

Disse-me: "É inegável, é verdade, o documento existe. Peça-lhes, então, que deem pouco destaque". Pegou no documento e riscou com a mão dele a "Autocrítica Revolucionária", só ficou "Documento de Trabalho".

Ele pediu-me para lhes pedir para darem pouco de relevo, para ver se a coisa passa. E eu respondi, mas eu sou jornalista também e não posso dar ordem a um jornalista! Vou-lhe pedir, é meu amigo.

E eles, claro, não atenderam ao meu pedido e deram-me primeira página ao documento.

Quem era o chefe do COPCON, era o Costa Gomes



