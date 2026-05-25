Feira do Livro de Lisboa vai ter um espaço para leitura silenciosa

É uma grande livraria a céu aberto, onde vão estar à venda cerca de 95 mil títulos. A Feira do Livro de Lisboa regressa ao Parque Eduardo VII, entre 27 de maio a 14 de junho, com a presença de 128 participantes que representam 900 chancelas e marcas editoriais.

Ao longo dos dias estão programados mais de três mil eventos em torno do livro. Desde lançamentos, a sessões de autógrafos, passando por debates e atividades para os mais novos, há de tudo um pouco nesta 96.ª edição.

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Uma das novidades avançadas pela APEL, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, para a feira deste ano, é a criação de um espaço de leitura silenciosa.

Em entrevista à Renascença, o presidente da APEL, Miguel Pauseiro, explica que se trata de uma “uma iniciativa para leitura pública silenciosa” que visa estimular os hábitos de leitura.

“Queremos criar condições para quem quiser fazer uma leitura tranquila, relaxada, em livro físico, digital ou também na vertente áudio, possa desfrutar de um livro enquanto está espaço da feira”, indica.

Miguel Pauseiro sublinha que “vale a pena ser assinalada esta lógica de que os diferentes formatos dos livros contribuem todos para que se enraízem hábitos de leitura”.

"Sinal de alerta", apesar de mercado em crescimento



Questionado sobre os índices de leitura em Portugal, o responsável da APEL confirma que “o mercado português continua a crescer”. Contudo, Miguel Pauseiro deixa um alerta quando à venda de livros que poderá não se traduzir em melhores hábitos de leitura.

“É verdade que em 2025 o mercado cresceu globalmente, muito por efeito de alguns fenómenos muito específicos, quer na área da literatura, da banda desenhada e também por outro fenómeno, que são os livros do colorir. Merece alguma prudência quando analisamos estes números, porque nomeadamente a questão dos livros do colorir não se converte diretamente em hábitos de leitura recorrentes e enraizados. Estes fenómenos levam-nos a ter aqui algum sinal de alerta”, sublinha.

A Feira do Livro de Lisboa que é organizada em conjunto entre a APEL e a Câmara Municipal de Lisboa conta este ano com outra novidade. Haverá sessões de cinema aos sábados à noite, em parceria com a Cine Society.

No cartaz do programa “Cine Sábado”, que terá lugar no relvado central do Parque Eduardo VII, haverá a exibição de filmes como “Clube dos Poetas Mortos”, “Parque Jurássico” e “Orgulho e Preconceito”.