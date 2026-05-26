Bad Bunny em Lisboa: Saiba os horários, como pode ir e o que pode levar para o concerto

É um dos espetáculos mais esperados do ano. Bad Bunny prepara-se para subir pela primeira vez a um palco em Portugal e apresentar a milhares de fãs o espetáculo "DeBí TiRAR MáS FOToS", inspirado no álbum que venceu o Grammy de Álbum do Ano em 2025. Após escrever uma carta de amor a Porto Rico durante o show do intervalo do Super Bowl, o músico está a celebrar a cultura latina na sua digressão mundial que já passou pela América Latina e voou até ao Japão. Depois da sua estreia por cá ter sido cancelada pela pandemia covid-19 no festival Primavera Sound Porto e no Sudoeste, a estrela porto-riquenha vai atuar esta terça e quarta-feira no Estádio da Luz, em Lisboa e é agora um dos maiores ídolos da música atual. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Benito Antonio Martínez Ocasio, mais conhecido como Bad Bunny, cantava no coro da igreja até à adolescência e começou a sua carreira enquanto trabalhava como operador de supermercado em 2013. Colaborações com J Balvin, Gorillaz, The Weeknd, Cardi B e até com Dua Lipa ao longo dos anos fizeram-no o "rei do trap latino", que já soma mais de 100 milhões de ouvintes mensais, só na plataforma streaming Spotify. Sem nunca separar música e política, Bad Bunny levou os problemas de Porto Rico às holofotes da indústria e, em 2025, foi o artista internacional mais ouvido em Portugal. Numa semana, a digressão “DeBí TiRAR MáS FOtos World Tour” vendeu mais de 2,6 milhões de bilhetes para 54 concertos em 18 países – e, segundo a promotora Live Nation, bateu dois recordes.

Com 32 anos, Benito é, até ao momento, o artista latino a vender mais bilhetes no país e o único a esgotar dois estádios nacionais e agora chegou a hora de reunir, de cada vez, 60 mil pessoas por noite nos ritmos tropicais e latinos do cantor. A que horas tenho de chegar perto do estádio? Qual é o melhor transporte? Onde arranjo estacionamento? Posso, afinal, levar uma garrafa de água para o concerto? Qual é a "setlist" do concerto? Apesar de uma das músicas ser sempre surpresa e exclusiva a cada espetáculo, o que é certo que não vai faltar "Tití Me Preguntó", "Me Porto Bonito" e "DÁKITI" no alinhamento e neste artigo esclarecemos estas questões como um guia para aproveitar o concerto da melhor forma. A que horas tenho de chegar perto do estádio? As portas abrem perto das 17h00 e o concerto vai começar às 20h00 com a atuação do grupo porto-riquenho CHUWI e Bad Bunny às 21h00. Porém, a promotora dos espetáculos Live Nation aconselha os fãs a chegar antecipadamente ao recinto. Mesmo se tiver lugar marcado, esperam-se filas grandes nas várias entradas para o Estádio da Luz.

Bad Bunny escreveu uma carta de amor a Porto Rico — e a toda a América Latina — durante o show da Super Bowl

Está previsto calor? Prepare um boné, roupa leve e confortável, protetor solar e procure uma sombra, porque está previsto máximas acima dos 32ºC para os dias dos espetáculos, com céu pouco encoberto. Mesmo ao final da tarde, a temperatura rondará entre os 22ºC e 26ºC, com uma sensação de ar abafado devido à multidão. Qual é o melhor transporte? Espera-se que o trânsito esteja condicionado nas redondezas do Estádio da Luz e é recomendado o uso de transportes públicos. Se decidir ir através do Metropolitano de Lisboa, há diferentes conselhos dependendo da zona do seu bilhete. Caso tenha um bilhete para golden circle ou piso 3, é recomendado sair na estação do Colégio Militar Luz, mas se tiver para o piso 0 ou 1 é preferível sair na estação Alto dos Moinhos. Já a CP e os autocarros têm descontos especiais para quem apresentar o bilhete do concerto com descontos entre 20% a 30% nas viagens. E se for de carro, onde posso estacionar? Se preferir ir de carro, procure parques de estacionamento próximos à linha azul do Metro de Lisboa ou pode tentar estacionar nos lugares do Centro Comercial Colombo ou Fonte Nova.

Posso levar uma garrafa de água? Dada a onda de calor sentida na cidade de Lisboa, a organização anunciou que será possível levar uma garrafa de água sem tampa até 500 mililitros. As garrafas estavam na lista de objetos proibidos por motivos de segurança, mas a proibição foi contestada nas redes sociais devido às temperaturas previstas. Quais são, então, os objetos proibidos? Entre a lista de objetos proibidos estão bebidas alcoólicas, perfumes, máquinas fotográficas profissionais, tablets, GoPros, gravadores e mochilas ou malas maiores do que 40x20x20 centímetros. Numa publicação na rede social Instagram, a promotora relembra os fãs que devem levar o telemóvel carregado e que "cada bilhete permite apenas uma única entrada no estádio". Que músicas vai cantar Benito? Não há certezas das músicas que Bad Bunny vai apresentar no Estádio da Luz – nem se sabe ainda se vai levar convidados para o palco, tal como fez em Barcelona no fim de semana passado com Bryant Myers, com quem cantou "Triste". A verdade é que o músico gosta de fazer de cada concerto um momento único e tem por hábito trocar as músicas que vai cantar, mas, contando com os espetáculos que tem feito desde novembro, este é o alinhamento provável. LA MuDANZA Callaíta WELTiTA TURiSTA BAILE INoLVIDABLE NUEVAYoL

VeLDÁ Tití me preguntó Si veo a tu mamá VOY A LLeVARTE PA PR Me porto bonito Yo perreo sola Efecto Safaera Diles MONACO Un ratito CAFé CON RON Rayo de Sol

Ojitos lindos KLOuFRENS La canción DÁKITI El apagón DtMF EoO