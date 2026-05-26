Bad Bunny em Lisboa: Saiba os horários, como pode ir e o que pode levar para o concerto

É um dos espetáculos mais esperados do ano. Bad Bunny prepara-se para subir pela primeira vez a um palco em Portugal e apresentar a milhares de fãs o espetáculo "DeBí TiRAR MáS FOToS", inspirado no álbum que venceu o Grammy de Álbum do Ano em 2025.

Após escrever uma carta de amor a Porto Rico durante o show do intervalo do Super Bowl, o músico está a celebrar a cultura latina na sua digressão mundial que já passou pela América Latina e voou até ao Japão.

Depois da sua estreia por cá ter sido cancelada pela pandemia covid-19 no festival Primavera Sound Porto e no Sudoeste, a estrela porto-riquenha vai atuar esta terça e quarta-feira no Estádio da Luz, em Lisboa e é agora um dos maiores ídolos da música atual.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Benito Antonio Martínez Ocasio, mais conhecido como Bad Bunny, cantava no coro da igreja até à adolescência e começou a sua carreira enquanto trabalhava como operador de supermercado em 2013.

Colaborações com J Balvin, Gorillaz, The Weeknd, Cardi B e até com Dua Lipa ao longo dos anos fizeram-no o "rei do trap latino", que já soma mais de 100 milhões de ouvintes mensais, só na plataforma streaming Spotify.

Sem nunca separar música e política, Bad Bunny levou os problemas de Porto Rico às holofotes da indústria e, em 2025, foi o artista internacional mais ouvido em Portugal.

Numa semana, a digressão “DeBí TiRAR MáS FOtos World Tour” vendeu mais de 2,6 milhões de bilhetes para 54 concertos em 18 países – e, segundo a promotora Live Nation, bateu dois recordes.