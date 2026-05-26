Miles Davis. Nasceu há 100 anos um "visionário" que é "intrínseco" a qualquer artista de jazz

Miles Dewey Davis III nasceu a 26 de maio de 1926, em Alton, uma cidade do estado norte-americano de Illinois. Filho de pai dentista e mãe violinista, este jovem cresceu numa boa família que cedo lhe despertou o gosto pela música.

100 anos depois, Miles Davis é hoje uma das figuras incontornáveis do jazz, deixando para trás uma vasta obra discográfica que vai desde os anos 40 até aos 90. Ao longo das décadas, a sua música esteve em constante evolução, "sempre um passo à frente" em relação ao que era a vontade do grande público, como explica à Renascença o trompetista Gileno Santana.

"Ele estava sempre atual. O bebop nos ano 40, o período modal dos anos 50, o jazz eletrónico e a fusão dos anos 60 e 70 ou o hip-hop dos anos 90" que levaram a discos "completamente diferentes", mas que eram sempre tops de venda.

"É isso que é fascinante no Miles Davis. Como ele sempre acertava", refere o também professor de música, que, por tudo isto, resume Miles Davis na palavra "visionário".

Ao longo da carreira, o artista procurava sempre reunir os melhores músicos que representavam "escolas e mundos diferentes" e dar-lhes liberdade para serem espontâneos e criativos, dentro da linha matriz que Miles Davis definia para os seus álbuns.

Gileno Satana explica que Miles Davis tinha preferências claras e uma "profunda identidade musical", contudo "não era autoritário".

"Muita gente confunde a personalidade sisuda do Miles Davis e pensa que era uma pessoa antipática. Ele não era uma pessoa antipática, era uma pessoa pragmática", caracteriza.