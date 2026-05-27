The Trio. O amor como tragédia com August Wittgenstein e Nina Zanjani

Para o conseguirem, ambos trabalharam com as versões mais jovens das suas personagens, interpretadas por atores mais novos. Outro desafio.

"A primeira vez que os conhecemos só ficamos a olhar uns para os outros", brinca Nina. "Foi estranho, porque ela tem muitas tatuagens e eu não", acrescenta a atriz, que mesmo assim encontrou semelhanças em muitos detalhes de Rebecka Harper, que interpreta a mesma personagem, mas mais jovem.

"Todos os dias tinha de caracterizar os braços com tatuagens similares e era surreal olhar para os meus braços e pensar: este braço não é meu, é de alguém. Isso ajudou imenso no processo", admite Nina.

A construção das personagens foi, de resto, feita de detalhes e nuances, garantiram ambos ao Watch Party (que já teve oportunidade de espreitar a série completa). Não poderia ser de outra forma numa série que fala de (des)amor, mas também de independência, e que vive da evolução das personagens ao longo de 20 anos. O que será que aprenderam?

"Essa é uma pergunta interessante. A primeira frase que me vem à cabeça é... a vida é uma tragédia. Desculpem-me, mas sou mesmo de grandes amores e sei que a vida é um presente. Tudo isso é incrível, mas também é trágico", reforça Nina. Já August acredita que Hugo terá para nos ensinar que "a indecisão é algo que nos consome o tempo de vida que temos": "Perdemos muitas oportunidades enquanto ficamos a ponderar se devíamos fazer algo ou não."

E para ajudar os indecisos portugueses que ainda não estejam convencidos, deixam um conselho: quem vive na terra do fado vai certamente perceber a série, apesar de esta ser universal.

"Não importa realmente onde vives, porque todas as pessoas sentem amor e tristeza. E esta é uma história incrível, mas também trágica... Depende de como a vês. Acho que o amor atrai toda a gente. Todo o ser humano já sentiu amor em algum momento. Portanto, português ou não: isto é sobre amor e precisamos todos dele", defende Nina.

"Vocês vivem no país do fado. Se gostam de fado, então vão adorar esta série, certamente", remata August.

Excertos da conversa vão estar disponíveis no episódio desta semana do podcast de cinema e séries da Renascença, o Watch Party, e a entrevista completa sem dobragens será publicada brevemente também em podcast.

The Trio estreia-se a 1 de junho na SkyShowTime, com episódios novos todas as segundas-feiras.