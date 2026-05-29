Entrevista a Maribel López
ARCOlisboa: "Digo-o sempre sem vergonha, é a feira mais bonita do mundo"
29 mai, 2026 - 08:00 • Maria João Costa
Abre sexta-feira ao público e decorre até domingo a ARCOlisboa. Na Cordoaria Nacional, a feira de arte contemporânea conta este ano com 84 galerias de 18 países. Há uma nova parceria com a Lisboa Design Week, que deu nova cara à porta de entrada da ARCO, e duas exposições para ver nos torreões da Cordoaria.
O mercado de arte, “tal como o mundo, está complicado”, admite a diretora da ARCOlisboa. Contudo, Maribel López reconhece que na feira de arte contemporânea que abre portas aos visitantes esta sexta-feira, na Cordoaria Nacional, há obras para “todos os bolsos”.
A celebrar 10 anos da sua chegada a Lisboa, a ARCO sente que é um evento que veio mudar a cena artística da capital portuguesa. Há mais galerias, museus e artistas a trabalharem na cidade.
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Em entrevista à Renascença, antes da abertura, Maribel López confessa que acha a feira de Lisboa “a mais bonita do mundo”. O facto de estar situada num “edifício histórico”, confere-lhe um carácter único admite a responsável.
Entre as novidades desta edição está uma colaboração com a semana do Design de Lisboa e duas exposições nos torreões da Cordoaria, uma da obra de Jorge Martins e outra da coleção da EDP.
Dez anos é um marco importante porque significa estabilidade, uma presença contínua e também um mercado. Com que espírito abre o ARCOlisboa este ano?
O projeto começa sempre sem um fim à vista, mas por vezes o fim chega e não o conseguimos controlar, e celebrar dez anos, penso eu, é um sucesso partilhado entre a cidade, a cena artística e a ARCO.
A ARCO é uma instituição com uma história própria, e quando pensamos este projeto, queríamos que fosse único, e não apenas uma versão, e penso que esse é um dos seus sucessos.
Tem características e personalidade própria, isso é muito importante, assim como o contexto. O contexto é a cidade, e a Cordoaria Nacional também servem de pano de fundo.
Trabalhar num edifício histórico permite oferecer aos visitantes, e digo-o sempre sem vergonha, a feira mais bonita do mundo, porque é um espaço único.
E é verdade que este ano estamos a encarar isto com grande entusiasmo, sentindo-nos como uma verdadeira instituição. Isso é algo que não imaginávamos quando começámos.
Observando a situação de dentro para fora, vimos crescer as instituições da cidade, desde as instituições públicas, como o Pavilhão Julião Sarmento, como instituições privadas.
O MAAT foi inaugurado no mesmo ano, e continuou a crescer, assim como as galerias. Penso que contribuímos para um cenário de galerias mais estável nestes tempos difíceis e isso, é algo que nos enche de orgulho enquanto organização.
É por isso que este ano é especialmente importante, acredito, e é um começo, um novo começo.
E o que há de novo na edição deste ano da ARCOlisboa?
Além das habituais novidades nos stands, como sempre realço, porque as galerias preparam um novo projeto muito bem elaborado para a feira todos os anos, penso que existem três novidades principais.
Primeiro, há a secção Opening, destinada a novas galerias, onde as galerias podem permanecer apenas dois anos. É assim que a feira se obriga a renovar-se, porque uma feira é muito mais do que as suas galerias e a sua fidelidade; queremos retribuir essa fidelidade.
O trabalho do comité organizador é muito difícil neste aspeto, porque, claro, as galerias querem regressar, e nós também precisamos de oferecer conteúdo novo.
Portanto, a secção Opening é esse espaço, que é renovado regularmente. Mas, este ano, há mais duas novidades exclusivas: o projeto com curadoria de Cosmin Costinas, Arquipélago de Histórias da Arte, que é uma pequena, porém belíssima investigação sobre a maneira como os artistas contemporâneos abordam o conhecimento tradicional.
Trabalhar num edifício histórico permite oferecer aos visitantes, e digo-o sempre sem vergonha, a feira mais bonita do mundo, porque é um espaço único
É o que poderíamos chamar de artesanato, trabalho têxtil, cerâmica, vidro e uma certa abordagem ao desenho. São seis galerias de quatro países: duas de Hong Kong, duas de Espanha e uma de Portugal.
São seis projetos, todos na mesma área, e será uma visita que, acredito, também mudará a experiência do visitante na feira.
E depois há a colaboração com a Lisbon Design Week. É uma nova parceria entre duas instituições amigas que, logicamente, tinham de se ligar.
Acho maravilhoso. Qualquer colaboração produzirá sempre melhores soluções do que a concorrência. Podíamos ter competido, mas percebemos muito rapidamente que não era a abordagem correta. Penso que será uma grande surpresa para os visitantes.
A entrada da feira será projetada por Joana Stolfi, com um projeto denominado The Living Room (A Sala de Estar). Queremos criar um espaço onde as pessoas possam chegar, sentar-se, conversar, ler, olhar para a planta e preparar-se para a visita.
Penso que será muito especial, apresentando o design português e peças maravilhosas. Estas são, na verdade, as novidades.
Além disso, acho muito interessante a ideia das exposições que vão enquadrar a feira: a exposição no Torreão Nascente do Jorge Martins, e a exposição da Fundação EDP no Torreão Poente.
É como se fossem dois parêntesis de exposições não comerciais que emolduram toda a feira. Acho que é algo muito singular.
É uma aposta em conjugar um mercado com o prazer de apreciar arte?
Sem dúvida, acho que a ARCO sempre teve isso em mente, e nesta feira temos a sorte de poder explicar isso, por tudo o que referi: o espaço, o ritmo, tudo.
O que vamos ver dos artistas? Haverá obras a refletir o atual contexto global?
Penso que a perspetiva dos artistas é sempre muito menos previsível do que a de qualquer outra pessoa. Ou seja, por vezes abordam os problemas de forma direta, literal, mas normalmente o que nos ajudam a fazer, é pensar de forma diferente.
Acredito que estes são momentos para falar com essa franqueza e fazer exatamente o contrário. Por outras palavras, podemos encontrar obras que nos ajudem a sentir mais calmos, tal como podemos encontrar obras que nos ajudem a sentir mais tensos.
Ambas as respostas são válidas, creio eu, do ponto de vista dos artistas que antecipam as nossas preocupações. Às vezes imaginamos que essas obras vão aparecer mais tarde, porque agora estamos todos a vivê-la, não é? Mas bem, acho que elas nos ajudarão certamente a lidar com este momento.
E o mercado. Há crise ou a venda de arte não é afetada?
As galerias têm muito melhores condições, e penso que isso vai incentivar bastante os compradores.
O mercado, tal como o mundo, é complicado. Também é verdade que as pessoas que compram arte, aquelas a que chamamos colecionadores, são pessoas muito apaixonadas que, se puderem, compram. Ou seja, algumas pessoas podem ter receio, mas na ARCO, tanto aqui como em Madrid, há obras para todos os bolsos.
As galerias trabalham com artistas contemporâneos e numa vasta gama de escalas. E isso dá-nos também a segurança de saber que a solidariedade dos colecionadores, também se manifesta nas feiras, porque conhecem as suas galerias, porque as amam, porque cresceram juntos, porque respeitam os seus artistas.
Talvez este ano não possam comprar uma grande obra, mas devem comprar alguma coisa. Acho que há muito apoio por parte dos colecionadores e um forte desejo entre as pessoas de viverem cada vez mais rodeadas de arte.
É uma das poucas coisas boas que aprendemos durante a pandemia, é que a cultura nos ajudou. Foi a isso que nos afeiçoámos, e também vimos isso acontecer.
E investir em arte ainda é uma aposta segura?
Felizmente é uma aposta muito segura. É um investimento muito seguro para um futuro melhor. Muitas vezes é um investimento financeiro, mas incentivo sempre quem quer comprar uma obra a basear a sua decisão unicamente numa das suas qualidades, especialmente se for apaixonado pela obra, pelas ideias que transmite ou pelo sentimento que evoca, o que também é válido.
E o que pensa da arte portuguesa, da criação portuguesa?
Adoro! Acho que esse é o seu maior sucesso. Esta feira celebra o seu 10.º aniversário, é um testemunho da vitalidade e riqueza da arte portuguesa.
Sabia-o porque, a partir de Espanha e Madrid, sempre admirámos a arte portuguesa, e quando este projeto surgiu, compreendi a sua importância.
Tal como vimos nascer galerias, vimos artistas a crescer na feira e a ocupar hoje posições de destaque.
Por exemplo, falando do Pavilhão Julião Sarmento, temos uma figura como o Julião, que foi um grande artista e um grande apoiante de outros artistas. É isso que quero dizer.
Costumo sempre dizer que em Portugal os artistas são excecionalmente importantes, mesmo em comparação com o nosso país, e acredito que há criadores para todo o tipo de interesses.
Há grandes pintores, escultores, artistas conceptuais — invejo-os. Tenho muito orgulho, enquanto alguém envolvido nesta cena, de fazer parte dela, de verdade.