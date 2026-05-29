ARCOlisboa: "Digo-o sempre sem vergonha, é a feira mais bonita do mundo"

O mercado de arte, “tal como o mundo, está complicado”, admite a diretora da ARCOlisboa. Contudo, Maribel López reconhece que na feira de arte contemporânea que abre portas aos visitantes esta sexta-feira, na Cordoaria Nacional, há obras para “todos os bolsos”.

A celebrar 10 anos da sua chegada a Lisboa, a ARCO sente que é um evento que veio mudar a cena artística da capital portuguesa. Há mais galerias, museus e artistas a trabalharem na cidade.

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Em entrevista à Renascença, antes da abertura, Maribel López confessa que acha a feira de Lisboa “a mais bonita do mundo”. O facto de estar situada num “edifício histórico”, confere-lhe um carácter único admite a responsável.

Entre as novidades desta edição está uma colaboração com a semana do Design de Lisboa e duas exposições nos torreões da Cordoaria, uma da obra de Jorge Martins e outra da coleção da EDP.

Dez anos é um marco importante porque significa estabilidade, uma presença contínua e também um mercado. Com que espírito abre o ARCOlisboa este ano?

O projeto começa sempre sem um fim à vista, mas por vezes o fim chega e não o conseguimos controlar, e celebrar dez anos, penso eu, é um sucesso partilhado entre a cidade, a cena artística e a ARCO.

A ARCO é uma instituição com uma história própria, e quando pensamos este projeto, queríamos que fosse único, e não apenas uma versão, e penso que esse é um dos seus sucessos.

Tem características e personalidade própria, isso é muito importante, assim como o contexto. O contexto é a cidade, e a Cordoaria Nacional também servem de pano de fundo.

Trabalhar num edifício histórico permite oferecer aos visitantes, e digo-o sempre sem vergonha, a feira mais bonita do mundo, porque é um espaço único.

E é verdade que este ano estamos a encarar isto com grande entusiasmo, sentindo-nos como uma verdadeira instituição. Isso é algo que não imaginávamos quando começámos.

Observando a situação de dentro para fora, vimos crescer as instituições da cidade, desde as instituições públicas, como o Pavilhão Julião Sarmento, como instituições privadas.

O MAAT foi inaugurado no mesmo ano, e continuou a crescer, assim como as galerias. Penso que contribuímos para um cenário de galerias mais estável nestes tempos difíceis e isso, é algo que nos enche de orgulho enquanto organização.

É por isso que este ano é especialmente importante, acredito, e é um começo, um novo começo.