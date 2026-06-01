Marilyn Monroe. O enigma que Hollywood não decifrou faz 100 anos

O caminho de Norma Jean até Marilyn Monroe

Nasceu Norma Jeane Mortenson, no dia 1 de junho de 1926, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América (EUA). Começou a fazer trabalho de modelo em janeiro de 1945, à revelia do marido, que estava na guerra, e da sogra. Foi nessa altura que começou a esticar o cabelo, naturalmente encaracolado, e a pintá-lo de loiro platinado.

Demorou apenas um ano a entrar no cinema, com um contrato com a 20th Century-Fox, altura em que escolheu o nome artístico Marilyn Monroe: uma homenagem à estrela da Broadway Marilyn Miller e à mãe, cujo apelido de solteira era Monroe.

Depois de se divorciar do primeiro marido, Marilyn começou a ter aulas de interpretação, canto e dança, e a acompanhar produções cinematográficas, com o intuito de aprender. Foi apenas em 1947 que teve a primeira oportunidade, com pequenos papéis em "Scudda Hoo! Scudda Hay!" e "Dangerous Years".

Criar as ligações certas

A experiência na Fox não correu bem. No entanto, o gosto pela representação ficara e, depois de um período de volta à moda, Marilyn trabalhou para voltar ao grande ecrã. Estudou no Actors' Lab, uma conceituada escola de Los Angeles, teve um pequeno trabalho no teatro e começou a criar as ligações certas: fez amizade com um colunista de mexericos, conviveu com produtores e pessoas influentes na indústria, e até uma relação com um executivo que acabou por convencer Harry Cohn, diretor da Columbia Pictures, a contratá-la em março de 1948.

"O maior mito sobre a Marilyn é que ela era burra. O segundo é que era frágil. O terceiro é que não sabia representar"

O loiro platinado voltou. O cabelo foi estilizado com inspiração em Rita Hayworth. Mais uma vez, porém, não chegou ao sucesso. Haveria de ser só em 1950 que, finalmente, conseguiu abrir portas.

Começou com um papel elogiado pela crítica em "Eva", filme que recebeu 14 nomeações aos Óscares da Academia. Depois seguiu-se "Quando a Cidade Dorme". Começou, enfim, a ser vista como atriz, e não modelo, o que lhe garantiu um contrato de sete anos com a 20th Century-Fox, o estúdio que lhe dera a primeira oportunidade três anos antes.

Depois de uma era de personagens femininas "fortes e independentes", encarnadas por atrizes como Katharine Hepburn e Barbara Stanwyck — papéis pensados para atrair mulheres às salas de cinema enquanto os homens travavam a Segunda Guerra Mundial —, os estúdios procuravam uma estrela que pudesse devolver os homens às salas. Encontraram o "sex symbol" perfeito em Marilyn Monroe.

O "sex symbol" que Hollywood procurava

A pouco e pouco, Marilyn ganhou notoriedade e tornou-se um dos principais nomes de Hollywood. Apesar de tentar mostrar os seus dotes como atriz séria, era continuamente contratada para papéis que realçavam o seu "sex appeal", especialmente em comédias em que também encarnava o estereótipo de tonta. Sucediam-se as desculpas para a colocar de fato de banho ou em vestidos apertados.

Há um certo paradoxo na abordagem de Marilyn Monroe à fama de "sex symbol": por um lado, combatia o sexismo nas produções e lutava por papéis mais sérios; por outro, ganhava cada vez maior controlo sobre a sua imagem e contribuía para a perceção de sensualidade. Um produto de uma sociedade dos anos 50 em que uma mulher só podia ser uma coisa ou outra, séria ou sexy. Norma Jeane e Marilyn Monroe não podiam coabitar no mesmo corpo. Só assim a paródia que ela própria fazia da imagem que construía passava despercebida para tantos milhões de pessoas.

Ansiedade, insónias e "bullying"

Marilyn desenvolveu com o seu maquilhador o famoso "look" com sobrancelhas negras e arqueadas, pele pálida, lábios vermelhos brilhantes e um sinal numa bochecha. Também desenvolveu uma dependência séria de barbitúricos, anfetaminas e álcool, para lidar com a ansiedade, a insónia crónica e o "bullying" que sofria nos "sets".

Em 1954, devido a conflitos com a Fox, Monroe fundou a sua própria produtora, a Marilyn Monroe Productions (MMP), uma movimentação que teve um papel decisivo no colapso do sistema de estúdios que funcionavam como um autêntico monopólio: um modelo estrutural segundo o qual toda a produção cinematográfica se concentrava num pequeno número de estúdios com grande poder, que produziam filmes nos seus lotes, com criativos e talento "presos" a contratos de longa duração, e total controlo sobre a distribuição e exibição.

Foi nos anos 50 que brilhou em filmes como "Quanto mais Quente melhor", "Parada de Estrelas", "The Prince and the Showgirl", "Os Homens Preferem as Loiras", "Paragem de Autocarro", "Como Se Conquista um Milionário", quase todos comédias. Para não falar de "O Pecado Mora ao Lado", o filme em que a saia levanta, o apogeu da imagem de loira, bonita e, como não, "burra".