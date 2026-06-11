Imóvel e em choque: coiote bebé sobrevive após ficar coberto por centenas de espinhos

Duas horas e meia para retirar os espinhos

A equipa veterinária decidiu sedar o animal e iniciou um delicado processo de remoção dos espinhos. Durante cerca de duas horas e meia, os profissionais retiraram cuidadosamente cada um deles com pequenas pinças metálicas. “Queríamos ser o mais delicados possível, mas também eficientes”, contou Berk Martineau, técnico veterinário, ao jornal norte-americano.

Concluído o procedimento, o coiote foi colocado numa incubadora aquecida e recebeu fluidos para recuperar da desidratação e do trauma. Para o técnico veterinário, o desfecho poderia ter sido fatal. “Com as temperaturas elevadas do verão, a incapacidade de se mover e todos os outros fatores envolvidos, este coiote acabaria por morrer na natureza.”

Um caso considerado extremo

De acordo com Berk Martineau, o pequeno coiote chegou às instalações do Centro de Conservação da Vida Selvagem em estado de choque.

“Para aquele pequeno animal, tenho a certeza de que era uma dor muito intensa”, afirmou ao The Washington Post, descrevendo a gravidade da situação.

Os especialistas acreditam que o coiote terá embatido numa área repleta de catos cholla. Ao contrário dos espinhos comuns, estes possuem pequenas farpas semelhantes a anzóis, concebidas para se prenderem facilmente ao contacto. Para um animal tão jovem, um único tropeção pode resultar em dezenas ou centenas de espinhos cravados por todo o corpo.

Martineau admitiu que o centro recebe regularmente animais feridos por espinhos, mas destacou o carácter excecional deste caso. “Este foi um caso bastante extremo”, sublinhou, explicando que nunca tinha visto um coiote tão pequeno com uma quantidade tão elevada de espinhos incrustados.

Recuperação completa e regresso à natureza

Entretanto, o animal recuperou totalmente. Segundo Martineau, “está a comportar-se exatamente como um coiote selvagem deve comportar-se” e apresenta o mesmo estado de saúde dos restantes pequenos coiotes acolhidos pelo centro.

Atualmente, o bebé coiote vive com outros animais órfãos da mesma idade, formando pequenos grupos que lhes permitem desenvolver comportamentos sociais naturais antes do regresso à vida selvagem. O contacto com humanos é reduzido ao mínimo: os cuidadores evitam falar com os animais, não os acariciam e utilizam máscaras durante os cuidados diários.

“O grande objetivo é que nenhum destes animais fique dependente de nós. Queremos que estejam preparados para regressar à natureza sem procurarem o contacto humano”, explicou Martineau.

Se continuar a evoluir favoravelmente, o pequeno coiote deverá ser libertado na natureza no próximo outono ou na primavera seguinte. “Quando for suficientemente grande e forte, deixá-lo-emos partir”, concluiu o responsável.