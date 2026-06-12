Investigação

"Mais rápido do que um Ferrari". Técnico apresenta novo Formula Student

12 jun, 2026 - 19:25 • *Redação

A equipa Formula Student Lisboa do IST apresentou esta semana o mais recente protótipo de alta performance desenvolvido pelo núcleo de estudantes, que este ano assinala o 25.º aniversário. Dos 0 aos 100, bate Ferrari e Tesla.

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“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student
“Mais rápido do que um Ferrari”. Técnico apresenta novo Formula Student

“O FST15 é o passo a seguir na inovação da FST Lisboa”, diz à Renascença António Quendera, gestor de projeto da equipa de Formula Student do Instituto Superior Técnico (IST). Além de ser o “carro mais leve até agora”, explica o estudante de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, o novo monolugar elétrico e com capacidades autónomas é um carro em que os estudantes trabalharam para que fosse “o mais robusto possível”.

Capaz de atingir uma velocidade máxima de cerca de 130 quilómetros por hora, o FST15 destaca-se sobretudo pela aceleração. No modo autónomo, o carro “vai dos zero aos 100 em menos de dois segundos. Com piloto são dois segundos e meio”, avança Quendera.

“Só para se ter uma referência, o FST15 é mais rápido do que qualquer automóvel da Ferrari ou da Tesla”, salienta.

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Para o estudante do IST, o maior desafio na conceção destes protótipos é o tempo disponível. Ao contrário da indústria automóvel profissional, onde os ciclos de desenvolvimento podem durar vários anos, a equipa concebe, fabrica, monta e testa um carro completo num único ano letivo.

“Todo o processo de design, manufatura, assemblagem e testes demora dez meses”, conta. “Em Portugal, somos os únicos que fazem um carro num ano”, sublinha. Neste momento, há 13 equipas de Formula Student no país.

Esta celeridade é possível, em parte, devido à dimensão e multidisciplinaridade da equipa da FST Lisboa, que assinala o 25.º aniversário e é composta por 69 estudantes de “diversos cursos e instituições”, explica o gestor de projeto. “A equipa está aberta a todas as pessoas que tenham vontade de aprender”, refere ainda.

“A maior competição de engenharia universitária do mundo”

Com um custo de desenvolvimento que se situa entre os 300 e os 500 mil euros, o FST15 é o 12.º carro elétrico e o sexto com capacidades autónomas desenvolvido pela FST Lisboa.

Estes protótipos são construídos para participar em torneios de Formula Student, que, refere António Quendera, é “a maior competição de engenharia universitária do mundo”.

As competições de Formula Student “têm duas vertentes”, esclarece, “uma vertente estática e uma vertente dinâmica”. Enquanto as provas estáticas avaliam a componente teórica do projeto, as provas dinâmicas testam, na prática, o desempenho do veículo em pista.

“Ou seja, só o facto de termos uma boa componente teórica e de conhecimento já nos dá um avanço perante outras equipas”, declara o estudante do IST. Este ano, adianta, o objetivo da equipa é “ficar no top cinco mundial em modo autónomo”. Atualmente, a equipa ocupa a oitava posição.

Em Portugal, a competição de Formula Student decorre em Castelo Branco e a FST Lisboa ganhou as últimas três edições. A equipa pretende voltar a conquistar o troféu nacional este ano, antes de seguir para as provas de Espanha e da Alemanha, que, nota Quendera, “é a melhor competição do mundo”.


*Edição de Ricardo Vieira

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