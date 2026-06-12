Tavira une-se para levar duas joias do património religioso às Novas 7 Maravilhas de Portugal

A mesma convicção é partilhada por Miguel Falcão Pereira, gestor do património histórico da Paróquia de Tavira, que vê na candidatura da Igreja de Santa Maria do Castelo uma oportunidade para dar maior visibilidade a um dos monumentos mais emblemáticos da região.

Segundo o responsável, trata-se de “um dos grandes lugares da memória de Tavira e do país”, cuja riqueza histórica e simbólica faz dele um património único. Para Miguel Falcão Pereira, o percurso desenvolvido nos últimos anos demonstra que a valorização do património religioso pode produzir resultados concretos. “Esta candidatura prova que, com visão e trabalho continuado, é possível transformar património religioso em património vivido, visitado, admirado e partilhado por todos”, destaca.

Turismo religioso pode sair reforçado



O impacto destas candidaturas poderá estender-se também ao setor turístico. À Renascença, o diretor da Pastoral do Turismo da Diocese do Algarve e diretor nacional da Pastoral do Turismo – Portugal, padre Miguel Lopes Neto, considera que Tavira ocupa uma posição privilegiada quando se fala de turismo religioso na região.

O sacerdote afirma que “do ponto de vista do turismo religioso, é provavelmente o único sítio do Algarve onde existe verdadeiramente um fenómeno deste género”, lembrando que a cidade reúne um conjunto patrimonial e espiritual difícil de encontrar noutros locais. A existência de 21 igrejas e a convivência histórica entre tradições cristãs, islâmicas e judaicas conferem-lhe uma identidade muito própria.

Para o responsável diocesano, esta dimensão ajuda a contrariar uma visão redutora da região. “É importante mostrar que o Algarve não é só sol, praia, vida noturna ou gastronomia. Também tem uma presença religiosa e cristã muito relevante”, salienta.

O padre Miguel Lopes Neto acredita ainda que uma eventual eleição de uma das duas igrejas como uma das Novas 7 Maravilhas de Portugal poderá traduzir-se num aumento significativo da procura turística. “Se uma destas igrejas for considerada uma das sete maravilhas, isso poderá impulsionar muito mais o turismo religioso”, afirma.

Anos de investimento na valorização do património



O sacerdote recorda que esse trabalho de promoção não começou agora. Desde 2017, explica, a Santa Casa da Misericórdia de Tavira e a Paróquia de Tavira têm investido na valorização deste património, incluindo a criação de um espaço museológico na Igreja de Santa Maria do Castelo, inaugurado em 2019 e atualmente encerrado devido às obras de requalificação em curso.

Esse esforço, acrescenta, é essencial para garantir a preservação dos monumentos. “Esperamos continuar a impulsionar o turismo religioso porque essa promoção é fundamental para ajudar a manter os templos religiosos que estão à guarda da Santa Casa da Misericórdia e da Paróquia de Tavira”, refere.

A próxima etapa da competição realiza-se a 27 de junho, em Olhão, durante a Meia-Final Regional do Algarve. Os dois patrimónios mais votados em cada categoria avançam para a fase seguinte, sendo a lista de apurados conhecida a 11 de julho.

Para os promotores, a iniciativa vai muito além de uma simples competição. Trata-se de uma oportunidade para unir a comunidade em torno de um património que constitui uma parte essencial da história e da identidade de Tavira, do Algarve e de Portugal.

Como votar?

Igreja da Misericórdia de Tavira – 761 207 095

Igreja de Santa Maria do Castelo – 761 207 096

A votação pode ser feita por chamada telefónica ou através da aplicação TVI Pass.