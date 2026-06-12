Tavira une-se para levar duas joias do património religioso às Novas 7 Maravilhas de Portugal
12 jun, 2026 - 06:00 • Olímpia Mairos
Igreja da Misericórdia e Igreja de Santa Maria do Castelo são as únicas representantes algarvias na categoria "Religião" e podem reforçar a projeção nacional de Tavira como destino de turismo religioso
Tavira está a protagonizar um caso singular nas Novas 7 Maravilhas de Portugal. A Igreja da Misericórdia de Tavira e a Igreja de Santa Maria do Castelo são as únicas igrejas algarvias em concurso na categoria Religião, resultado de uma estratégia conjunta de valorização patrimonial desenvolvida ao longo da última década pela Santa Casa da Misericórdia de Tavira e pela Paróquia de Tavira, através da empresa paroquial Artgilão.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
As duas candidaturas nasceram de uma iniciativa inteiramente privada, com o objetivo de promover, preservar e dar sustentabilidade a alguns dos mais importantes monumentos religiosos da cidade. Hoje, os seus promotores acreditam que esta é uma oportunidade para afirmar Tavira como uma referência nacional do património religioso e cultural.
A Igreja da Misericórdia de Tavira, fundada em 1541, é considerada um dos mais importantes exemplos da arquitetura renascentista algarvia, destacando-se pelo portal escultórico, pelos retábulos barrocos e pelos painéis de azulejos que retratam as 14 obras de misericórdia. Já a Igreja de Santa Maria do Castelo reúne séculos de história portuguesa, conjugando elementos góticos, manuelinos e neoclássicos num monumento intimamente ligado à memória da Reconquista e da identidade de Tavira.
Um legado de fé, arte e memória coletiva
Para Alexandra Rufino, responsável pelo património histórico da Santa Casa da Misericórdia de Tavira, a candidatura da Igreja da Misericórdia representa o reconhecimento de um legado que ultrapassa a dimensão arquitetónica.
“A Igreja da Misericórdia de Tavira é uma peça maior da história artística, religiosa e social do Algarve”, afirma, explicando que o monumento traduz “séculos de compromisso com a comunidade, com a fé e com a memória coletiva”. Na sua perspetiva, a participação nas Novas 7 Maravilhas de Portugal constitui também uma forma de sensibilizar a sociedade para a importância da preservação patrimonial. “Votar é reconhecer que este legado merece ser visto, valorizado e projetado à escala nacional”, sublinha.
A mesma convicção é partilhada por Miguel Falcão Pereira, gestor do património histórico da Paróquia de Tavira, que vê na candidatura da Igreja de Santa Maria do Castelo uma oportunidade para dar maior visibilidade a um dos monumentos mais emblemáticos da região.
Segundo o responsável, trata-se de “um dos grandes lugares da memória de Tavira e do país”, cuja riqueza histórica e simbólica faz dele um património único. Para Miguel Falcão Pereira, o percurso desenvolvido nos últimos anos demonstra que a valorização do património religioso pode produzir resultados concretos. “Esta candidatura prova que, com visão e trabalho continuado, é possível transformar património religioso em património vivido, visitado, admirado e partilhado por todos”, destaca.
Turismo religioso pode sair reforçado
O impacto destas candidaturas poderá estender-se também ao setor turístico. À Renascença, o diretor da Pastoral do Turismo da Diocese do Algarve e diretor nacional da Pastoral do Turismo – Portugal, padre Miguel Lopes Neto, considera que Tavira ocupa uma posição privilegiada quando se fala de turismo religioso na região.
O sacerdote afirma que “do ponto de vista do turismo religioso, é provavelmente o único sítio do Algarve onde existe verdadeiramente um fenómeno deste género”, lembrando que a cidade reúne um conjunto patrimonial e espiritual difícil de encontrar noutros locais. A existência de 21 igrejas e a convivência histórica entre tradições cristãs, islâmicas e judaicas conferem-lhe uma identidade muito própria.
Para o responsável diocesano, esta dimensão ajuda a contrariar uma visão redutora da região. “É importante mostrar que o Algarve não é só sol, praia, vida noturna ou gastronomia. Também tem uma presença religiosa e cristã muito relevante”, salienta.
O padre Miguel Lopes Neto acredita ainda que uma eventual eleição de uma das duas igrejas como uma das Novas 7 Maravilhas de Portugal poderá traduzir-se num aumento significativo da procura turística. “Se uma destas igrejas for considerada uma das sete maravilhas, isso poderá impulsionar muito mais o turismo religioso”, afirma.
Anos de investimento na valorização do património
O sacerdote recorda que esse trabalho de promoção não começou agora. Desde 2017, explica, a Santa Casa da Misericórdia de Tavira e a Paróquia de Tavira têm investido na valorização deste património, incluindo a criação de um espaço museológico na Igreja de Santa Maria do Castelo, inaugurado em 2019 e atualmente encerrado devido às obras de requalificação em curso.
Esse esforço, acrescenta, é essencial para garantir a preservação dos monumentos. “Esperamos continuar a impulsionar o turismo religioso porque essa promoção é fundamental para ajudar a manter os templos religiosos que estão à guarda da Santa Casa da Misericórdia e da Paróquia de Tavira”, refere.
A próxima etapa da competição realiza-se a 27 de junho, em Olhão, durante a Meia-Final Regional do Algarve. Os dois patrimónios mais votados em cada categoria avançam para a fase seguinte, sendo a lista de apurados conhecida a 11 de julho.
Para os promotores, a iniciativa vai muito além de uma simples competição. Trata-se de uma oportunidade para unir a comunidade em torno de um património que constitui uma parte essencial da história e da identidade de Tavira, do Algarve e de Portugal.
Como votar?
Igreja da Misericórdia de Tavira – 761 207 095
Igreja de Santa Maria do Castelo – 761 207 096
A votação pode ser feita por chamada telefónica ou através da aplicação TVI Pass.