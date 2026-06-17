Vai lançar um balão de São João? Atenção ao horário autorizado pela ANAC

O que são as lanternas de ar quente?

As lanternas de ar quente (LAQ), mais conhecidas como balões de São João, são uma tradição muito associada às festas populares. São normalmente construídas com papel de arroz ou outro material leve, fixado a uma estrutura de bambu ou metal, e possuem uma pequena chama ou célula de combustível na base. Quando acesa, essa fonte de calor aquece o ar no interior da lanterna, tornando-o mais leve do que o ar exterior e permitindo que o balão suba lentamente no céu. Apesar da beleza visual que proporcionam, estas lanternas não podem ser controladas depois de lançadas.

Porque podem ser perigosos?

Depois de serem lançadas, as lanternas ficam à mercê das condições atmosféricas, sobretudo do vento, que pode alterar completamente a sua trajetória. Por essa razão, podem aproximar-se de rotas aéreas ou de infraestruturas sensíveis. A ANAC alerta que, caso sejam sugadas pelos motores de uma aeronave ou colidam com um avião durante a descolagem ou aterragem, podem provocar danos mecânicos graves e colocar em risco a segurança dos passageiros e das tripulações. O perigo aumenta quando centenas de balões são lançados em simultâneo.

Porque fecha o espaço aéreo?

O encerramento temporário do espaço aéreo é uma medida preventiva adotada para compatibilizar a tradição com a segurança aérea. Entre as 21h45 de 23 de junho e a 1h00 de 24 de junho, a circulação de aeronaves na área do Aeroporto Francisco Sá Carneiro é suspensa, reduzindo significativamente o risco de incidentes. Desta forma, os balões podem ser lançados num período controlado, sem interferirem com as operações aeroportuárias.

Posso lançar balões fora desse horário?

Não. A ANAC é clara ao afirmar que os lançamentos devem ocorrer exclusivamente durante o período autorizado. Lançar balões antes das 21h45 ou depois da 1h00 aumenta o risco para a navegação aérea, uma vez que o espaço aéreo volta a estar aberto ao tráfego normal de aeronaves. A autoridade apela à responsabilidade dos participantes para que a tradição possa continuar a ser celebrada em segurança.

O que vai acontecer na noite de São João?

A noite de São João volta a transformar o Porto num enorme palco ao ar livre. Milhares de pessoas são esperadas nas ruas para assistir aos concertos, participar nos arraiais e acompanhar o tradicional espetáculo de fogo de artifício. As celebrações distribuem-se por vários pontos da cidade, como a Avenida dos Aliados, o Largo Amor de Perdição, a Casa da Música, a Ribeira e os Jardins do Palácio de Cristal.

Entre os nomes mais aguardados do cartaz estão Tony Carreira, que sobe ao palco dos Aliados após a meia-noite, os D.A.M.A, que atuam na Cordoaria com o espetáculo "Canções Bonitas em PORTOguês", e os Nunca Mates o Mandarim, responsáveis pela animação do Palco Juventude, junto à Casa da Música. O ponto alto da noite será o espetáculo multimédia e de fogo de artifício, à meia-noite, que durante 12 minutos iluminará os céus do Porto e de Vila Nova de Gaia entre as pontes Luís I e da Arrábida.

Qual é a principal recomendação da ANAC?

A principal mensagem da ANAC é simples: cumprir as regras e respeitar os horários definidos. A autoridade lembra que o lançamento responsável dos balões é essencial para proteger a segurança de todos, desde os participantes nas festas até às tripulações e passageiros das aeronaves que utilizam o aeroporto. Seguir as orientações oficiais permite manter viva uma das tradições mais emblemáticas do São João sem comprometer a segurança aérea.