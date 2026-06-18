Alfândega da Fé
Enquanto o mundo vibra com o Mundial, Trás-os-Montes disputa a taça da malha e da corrida de sacos
18 jun, 2026 - 15:45 • Olímpia Mairos
Mais de 500 participantes reúnem-se em Alfândega da Fé para a final do Campeonato Intermunicipal de Jogos Tradicionais, onde os craques trocam as chuteiras pela malha, a relha e a tração à corda.
Enquanto milhões de adeptos acompanham as emoções do Campeonato do Mundo de Futebol, nas Terras de Trás-os-Montes há outro campeonato que promete jogadas memoráveis, espírito de equipa e muita emoção até ao apito final.
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A diferença é que, em vez de relvados e estádios, o palco será o Parque Municipal de Feiras de Alfândega da Fé, onde se realiza, no próximo domingo, 21 de junho, a final do 5.º Campeonato Intermunicipal de Jogos Tradicionais das Terras de Trás-os-Montes.
Promovida pela Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes (CIM-TTM), a iniciativa vai reunir mais de 500 participantes, entre equipas dos nove municípios da região e instituições de solidariedade social, numa competição onde os protagonistas não são os golos, mas sim a pontaria, a força, a destreza e, sobretudo, a boa disposição.
Em disputa estarão os títulos regionais de modalidades como o Jogo do Fito, a Raiola, a Malha, a Relha, a Tração à Corda e a Corrida de Sacos, uma prova onde qualquer "estrela" pode tropeçar antes de chegar à meta.
Depois das fases de apuramento realizadas nos últimos meses, os finalistas chegam agora à grande decisão para tentar conquistar o título de campeões das Terras de Trás-os-Montes. O campeonato destaca-se ainda pela sua dimensão inclusiva, integrando jogos adaptados e a participação ativa de instituições que trabalham com pessoas com deficiência.
Criado em 2022, o Campeonato Intermunicipal de Jogos Tradicionais percorre anualmente os diferentes municípios da região, contribuindo para manter vivas práticas ancestrais que marcaram gerações de transmontanos. Mais do que uma competição, é um encontro entre passado e presente, onde avós, pais e netos falam a mesma linguagem: a do jogo, do convívio e da tradição.
Num tempo em que os ecrãs dominam grande parte do quotidiano, este campeonato continua a provar que há jogos que não precisam de internet, baterias ou aplicações para reunir pessoas. Aqui, os adeptos estão à distância de um aperto de mão e as vitórias celebram-se cara a cara, entre gargalhadas e histórias partilhadas.
A competição arranca às 8h30 e prolonga-se ao longo de todo o dia, estando a entrega de prémios marcada para as 18h00. E se no Mundial há quem sonhe levantar a taça mais cobiçada do planeta, em Alfândega da Fé haverá também campeões — sem milhões de espectadores, mas certamente com o apoio caloroso de uma região inteira.