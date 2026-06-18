Enquanto o mundo vibra com o Mundial, Trás-os-Montes disputa a taça da malha e da corrida de sacos

Depois das fases de apuramento realizadas nos últimos meses, os finalistas chegam agora à grande decisão para tentar conquistar o título de campeões das Terras de Trás-os-Montes. O campeonato destaca-se ainda pela sua dimensão inclusiva, integrando jogos adaptados e a participação ativa de instituições que trabalham com pessoas com deficiência.

Criado em 2022, o Campeonato Intermunicipal de Jogos Tradicionais percorre anualmente os diferentes municípios da região, contribuindo para manter vivas práticas ancestrais que marcaram gerações de transmontanos. Mais do que uma competição, é um encontro entre passado e presente, onde avós, pais e netos falam a mesma linguagem: a do jogo, do convívio e da tradição.

Num tempo em que os ecrãs dominam grande parte do quotidiano, este campeonato continua a provar que há jogos que não precisam de internet, baterias ou aplicações para reunir pessoas. Aqui, os adeptos estão à distância de um aperto de mão e as vitórias celebram-se cara a cara, entre gargalhadas e histórias partilhadas.



A competição arranca às 8h30 e prolonga-se ao longo de todo o dia, estando a entrega de prémios marcada para as 18h00. E se no Mundial há quem sonhe levantar a taça mais cobiçada do planeta, em Alfândega da Fé haverá também campeões — sem milhões de espectadores, mas certamente com o apoio caloroso de uma região inteira.