Calor
Como dormir melhor com calor? Veja 8 dicas para enfrentar as noites quentes
19 jun, 2026 - 10:43 • Olímpia Mairos , com Reuters
Com as temperaturas a aproximarem-se dos 40 graus em várias regiões do país, dormir pode tornar-se um verdadeiro desafio. Conheça oito dicas práticas para melhorar o descanso e enfrentar as noites mais quentes com maior conforto.
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As noites quentes são uma das consequências mais imediatas dos episódios de calor intenso. Quando a temperatura ambiente se mantém elevada durante a noite, o organismo tem mais dificuldade em arrefecer, um processo essencial para adormecer e manter um sono reparador. O resultado traduz-se frequentemente em dificuldades em pegar no sono, despertares frequentes e sensação de cansaço ao acordar.
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A humidade pode agravar ainda mais o problema. Como o corpo perde calor através da evaporação do suor, um ambiente húmido dificulta esse mecanismo natural de arrefecimento.
Além das medidas individuais para enfrentar o calor, especialistas defendem que a adaptação das cidades é igualmente importante. O presidente da associação ambientalista Zero, Francisco Ferreira, defende uma aposta reforçada na arborização urbana, na criação de zonas de sombra e na disponibilização de pontos públicos de água.
Porque é que o calor prejudica o sono?
O corpo humano segue um ritmo biológico que inclui uma ligeira diminuição da temperatura corporal ao final do dia. Essa descida ajuda a sinalizar ao cérebro que é hora de dormir.
Quando o quarto está demasiado quente, o organismo tem dificuldade em libertar calor, o que pode atrasar o adormecimento e aumentar a probabilidade de despertares durante a noite. O resultado é um sono mais leve e menos reparador, acompanhado de cansaço, irritabilidade e menor capacidade de concentração no dia seguinte.
Os especialistas sublinham que não existe uma solução única para combater os efeitos do calor no descanso. A melhor estratégia passa por combinar várias medidas ao longo do dia e da noite.
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Bloquear a entrada do sol nas horas mais quentes, ventilar a casa quando as temperaturas descem, reduzir fontes de calor no interior, optar por roupa de cama leve e procurar dormir na divisão mais fresca da habitação são algumas das medidas que podem fazer a diferença.
Num contexto de temperaturas cada vez mais elevadas, estas pequenas mudanças podem ajudar a melhorar significativamente a qualidade do sono. Neste explicador, a Renascença reúne oito dicas práticas para dormir melhor nas noites de calor.
Devo manter as cortinas fechadas durante o dia?
Sim. Uma das formas mais eficazes de evitar o sobreaquecimento da casa é impedir a entrada direta dos raios solares.
As janelas expostas ao sol funcionam como verdadeiras fontes de calor, aquecendo paredes, pavimentos e mobiliário. Manter estores ou cortinas fechados durante as horas de maior calor ajuda a reduzir significativamente a temperatura interior.
Sempre que possível, os sistemas de sombreamento colocados no exterior — como toldos, persianas ou portadas — são ainda mais eficazes, porque bloqueiam a radiação solar antes de esta atravessar o vidro.
É melhor abrir ou fechar as janelas?
Depende da temperatura exterior. Muitas pessoas abrem as janelas durante o dia para tentar refrescar a casa, mas isso pode ter o efeito contrário quando o ar exterior está mais quente do que o interior.
A recomendação é abrir as janelas apenas nas horas mais frescas, normalmente ao início da manhã, ao final da tarde ou durante a noite. Nas horas de maior calor, o ideal é mantê-las fechadas para evitar a entrada de ar quente.
O que é a ventilação cruzada e porque funciona?
A ventilação cruzada consiste em abrir janelas ou portas em lados opostos da habitação, criando uma corrente de ar que atravessa os compartimentos.
Esta circulação ajuda a expulsar o calor acumulado e a renovar o ar interior. Estudos sobre arrefecimento passivo mostram que esta técnica pode reduzir significativamente o risco de sobreaquecimento, sobretudo durante a noite.
Contudo, a sua eficácia depende de fatores como a temperatura exterior, a orientação da habitação, a segurança e os níveis de ruído no exterior.
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Algumas divisões da casa aquecem mais do que outras?
Sim. Marquises, sótãos e quartos localizados nos pisos superiores são frequentemente os espaços mais quentes da habitação.
As superfícies envidraçadas deixam entrar grandes quantidades de calor solar, enquanto os telhados acumulam calor durante o dia e continuam a libertá-lo durante a noite.
Para minimizar o problema, é aconselhável ventilar estas áreas e manter fechadas as portas que as ligam ao resto da casa. Em alguns casos, soluções como películas refletoras, toldos ou coberturas sombreadas podem ajudar a reduzir o aquecimento.
Vale a pena mudar temporariamente de quarto?
Durante uma vaga de calor, pode fazer toda a diferença. Como o calor tende a subir, os quartos situados nos andares superiores costumam ser os mais desconfortáveis. Dormir num piso inferior ou numa divisão virada a norte pode proporcionar temperaturas mais amenas e facilitar o descanso.
Mesmo uma diferença de poucos graus pode traduzir-se numa melhoria significativa da qualidade do sono.
Que atividades aumentam o calor dentro de casa?
Muitas tarefas quotidianas contribuem para aquecer o ambiente sem que nos apercebamos. Fornos, fogões, secadoras, máquinas de lavar roupa e máquinas de lavar loiça libertam calor para o interior da habitação. Além disso, cozinhar ou secar roupa dentro de casa aumenta os níveis de humidade.
Sempre que possível, estas atividades devem ser realizadas de manhã cedo ou ao final do dia. A utilização de exaustores e ventiladores de extração ajuda também a remover o ar quente e húmido antes que este se espalhe pelos restantes compartimentos.
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Que roupa de cama é mais adequada para noites quentes?
A escolha dos tecidos pode influenciar o conforto térmico durante o sono. Os especialistas recomendam pijamas leves e folgados, bem como roupa de cama fabricada com fibras naturais, como algodão ou linho. Estes materiais absorvem a humidade e permitem uma melhor circulação do ar junto à pele.
Pelo contrário, tecidos sintéticos, edredões espessos e cobertores pesados tendem a reter calor e a aumentar a sensação de desconforto.
Os ventiladores e as bolsas de gelo ajudam?
Podem ajudar, desde que sejam utilizados corretamente. Os ventiladores não reduzem a temperatura do ar, mas aumentam a evaporação do suor, criando uma sensação de frescura. É importante manter-se hidratado e evitar que o fluxo de ar seja dirigido continuamente para o rosto durante toda a noite.
Já as bolsas de gelo reutilizáveis, almofadas refrescantes ou acumuladores de frio podem proporcionar alívio temporário. Devem, contudo, ser envolvidos num pano para evitar queimaduras provocadas pelo frio ou a formação de condensação na roupa de cama.
Em períodos de temperaturas extremas, preparar a casa durante o dia pode ser tão importante como aquilo que se faz à hora de deitar. Afinal, uma boa noite de sono começa muito antes de se apagar a luz.
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