Como dormir melhor com calor? Veja 8 dicas para enfrentar as noites quentes

Bloquear a entrada do sol nas horas mais quentes, ventilar a casa quando as temperaturas descem, reduzir fontes de calor no interior, optar por roupa de cama leve e procurar dormir na divisão mais fresca da habitação são algumas das medidas que podem fazer a diferença.

Num contexto de temperaturas cada vez mais elevadas, estas pequenas mudanças podem ajudar a melhorar significativamente a qualidade do sono. Neste explicador, a Renascença reúne oito dicas práticas para dormir melhor nas noites de calor.

Devo manter as cortinas fechadas durante o dia?

Sim. Uma das formas mais eficazes de evitar o sobreaquecimento da casa é impedir a entrada direta dos raios solares.

As janelas expostas ao sol funcionam como verdadeiras fontes de calor, aquecendo paredes, pavimentos e mobiliário. Manter estores ou cortinas fechados durante as horas de maior calor ajuda a reduzir significativamente a temperatura interior.

Sempre que possível, os sistemas de sombreamento colocados no exterior — como toldos, persianas ou portadas — são ainda mais eficazes, porque bloqueiam a radiação solar antes de esta atravessar o vidro.

É melhor abrir ou fechar as janelas?

Depende da temperatura exterior. Muitas pessoas abrem as janelas durante o dia para tentar refrescar a casa, mas isso pode ter o efeito contrário quando o ar exterior está mais quente do que o interior.

A recomendação é abrir as janelas apenas nas horas mais frescas, normalmente ao início da manhã, ao final da tarde ou durante a noite. Nas horas de maior calor, o ideal é mantê-las fechadas para evitar a entrada de ar quente.

O que é a ventilação cruzada e porque funciona?

A ventilação cruzada consiste em abrir janelas ou portas em lados opostos da habitação, criando uma corrente de ar que atravessa os compartimentos.

Esta circulação ajuda a expulsar o calor acumulado e a renovar o ar interior. Estudos sobre arrefecimento passivo mostram que esta técnica pode reduzir significativamente o risco de sobreaquecimento, sobretudo durante a noite.

Contudo, a sua eficácia depende de fatores como a temperatura exterior, a orientação da habitação, a segurança e os níveis de ruído no exterior.