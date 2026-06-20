Descoberta nova espécie de tubarão-andante na Papua-Nova Guiné

A confirmação só chegou após análises genéticas realizadas na Austrália. Os resultados demonstraram que o tubarão era efetivamente distinto dos restantes membros do género Hemiscyllium, tornando-se a primeira nova espécie descrita neste grupo desde 2013.

O nome científico presta homenagem ao investigador Mark Dudgeon, especialista em genética e ecologia de tubarões, que há mais de duas décadas estuda este grupo de animais. Localmente, a espécie é conhecida por kadedekedewa, expressão que pode ser traduzida como “tubarão-cão” ou “tubarão preguiçoso”, numa referência ao seu modo lento de deslocação.

Apesar do entusiasmo gerado pela descoberta, os investigadores alertam para os riscos que ameaçam a sobrevivência da espécie. A área de distribuição conhecida é extremamente reduzida e enfrenta pressões crescentes devido à degradação dos habitats costeiros, à atividade pesqueira e às alterações climáticas.

A equipa pretende regressar à região nos próximos meses para recolher mais dados que permitam à União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) avaliar o estado de conservação do novo tubarão. Os cientistas admitem que a espécie poderá vir a ser classificada como vulnerável ou ameaçada de extinção.

Além da identificação desta nova espécie, a investigação trouxe também novas informações sobre a distribuição geográfica de outros tubarões-andantes da Nova Guiné, contribuindo para um melhor conhecimento da biodiversidade marinha da região.