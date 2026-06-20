Vida Selvagem

Descoberta nova espécie de tubarão-andante na Papua-Nova Guiné

20 jun, 2026 - 18:15 • Olímpia Mairos

Cientistas descobriram uma nova espécie de tubarão-andante na Papua-Nova Guiné. O Hemiscyllium dudgeonae, identificado durante um mergulho noturno, poderá estar ameaçado de extinção.

A+ / A-

A descoberta de uma nova espécie de tubarão até agora desconhecida pela ciência está a surpreender a comunidade científica internacional. O animal, oficialmente denominado Hemiscyllium dudgeonae, ou Tubarão-Andante de Dudgeon, foi identificado durante uma expedição realizada nas águas pouco profundas da Baía de Milne, na Papua-Nova Guiné, após uma captura inédita efetuada num mergulho noturno dedicado ao estudo de tubarões-ombreira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A descoberta ocorreu quando a investigadora Christine Dudgeon, da Universidade da Sunshine Coast (UniSC), avistou um exemplar com cerca de um metro de comprimento e o recolheu manualmente para observação. Segundo a cientista, encontrar uma nova espécie de tubarão é um acontecimento raro, tornando esta identificação particularmente relevante para a comunidade científica.

O novo tubarão pertence ao grupo conhecido como “tubarões-andantes”, famosos pela capacidade de utilizar as suas barbatanas como se fossem membros, deslocando-se sobre os recifes durante a maré baixa. Alimenta-se sobretudo de pequenos invertebrados marinhos e não representa perigo para os seres humanos.

A primeira suspeita de que se tratava de uma espécie distinta surgiu quando a doutoranda Jess Blakeway, autora principal do estudo, observou o padrão de coloração do animal. Em vez das habituais manchas semelhantes às de um leopardo presentes noutras espécies aparentadas, o exemplar apresentava traços brancos bem definidos ao longo do corpo castanho.

“Percebemos imediatamente que o padrão era diferente de tudo o que já tínhamos visto”, explicou a investigadora, citada pela Universidade de Sunshine Coast. Nas duas noites seguintes, a equipa encontrou mais 11 indivíduos com características idênticas, reforçando a hipótese de estarem perante uma nova espécie.

A confirmação só chegou após análises genéticas realizadas na Austrália. Os resultados demonstraram que o tubarão era efetivamente distinto dos restantes membros do género Hemiscyllium, tornando-se a primeira nova espécie descrita neste grupo desde 2013.

O nome científico presta homenagem ao investigador Mark Dudgeon, especialista em genética e ecologia de tubarões, que há mais de duas décadas estuda este grupo de animais. Localmente, a espécie é conhecida por kadedekedewa, expressão que pode ser traduzida como “tubarão-cão” ou “tubarão preguiçoso”, numa referência ao seu modo lento de deslocação.

Apesar do entusiasmo gerado pela descoberta, os investigadores alertam para os riscos que ameaçam a sobrevivência da espécie. A área de distribuição conhecida é extremamente reduzida e enfrenta pressões crescentes devido à degradação dos habitats costeiros, à atividade pesqueira e às alterações climáticas.

A equipa pretende regressar à região nos próximos meses para recolher mais dados que permitam à União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) avaliar o estado de conservação do novo tubarão. Os cientistas admitem que a espécie poderá vir a ser classificada como vulnerável ou ameaçada de extinção.

Além da identificação desta nova espécie, a investigação trouxe também novas informações sobre a distribuição geográfica de outros tubarões-andantes da Nova Guiné, contribuindo para um melhor conhecimento da biodiversidade marinha da região.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

Entrevista Bola Branca

Kenji Gorré, o "boavisteiro" que joga na seleção mais pequena do Mundial: "O país está maluco"

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal?

O que dizem os jornalistas estrangeiros sobre Portugal(...)

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Congolesa celebra sozinha no meio dos portugueses

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido"

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno

Leiria vive entre o medo do fogo e o rasto do inverno