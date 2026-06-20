Vida Selvagem
Descoberta nova espécie de tubarão-andante na Papua-Nova Guiné
20 jun, 2026 - 18:15 • Olímpia Mairos
Cientistas descobriram uma nova espécie de tubarão-andante na Papua-Nova Guiné. O Hemiscyllium dudgeonae, identificado durante um mergulho noturno, poderá estar ameaçado de extinção.
A descoberta de uma nova espécie de tubarão até agora desconhecida pela ciência está a surpreender a comunidade científica internacional. O animal, oficialmente denominado Hemiscyllium dudgeonae, ou Tubarão-Andante de Dudgeon, foi identificado durante uma expedição realizada nas águas pouco profundas da Baía de Milne, na Papua-Nova Guiné, após uma captura inédita efetuada num mergulho noturno dedicado ao estudo de tubarões-ombreira.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A descoberta ocorreu quando a investigadora Christine Dudgeon, da Universidade da Sunshine Coast (UniSC), avistou um exemplar com cerca de um metro de comprimento e o recolheu manualmente para observação. Segundo a cientista, encontrar uma nova espécie de tubarão é um acontecimento raro, tornando esta identificação particularmente relevante para a comunidade científica.
O novo tubarão pertence ao grupo conhecido como “tubarões-andantes”, famosos pela capacidade de utilizar as suas barbatanas como se fossem membros, deslocando-se sobre os recifes durante a maré baixa. Alimenta-se sobretudo de pequenos invertebrados marinhos e não representa perigo para os seres humanos.
A primeira suspeita de que se tratava de uma espécie distinta surgiu quando a doutoranda Jess Blakeway, autora principal do estudo, observou o padrão de coloração do animal. Em vez das habituais manchas semelhantes às de um leopardo presentes noutras espécies aparentadas, o exemplar apresentava traços brancos bem definidos ao longo do corpo castanho.
“Percebemos imediatamente que o padrão era diferente de tudo o que já tínhamos visto”, explicou a investigadora, citada pela Universidade de Sunshine Coast. Nas duas noites seguintes, a equipa encontrou mais 11 indivíduos com características idênticas, reforçando a hipótese de estarem perante uma nova espécie.
A confirmação só chegou após análises genéticas realizadas na Austrália. Os resultados demonstraram que o tubarão era efetivamente distinto dos restantes membros do género Hemiscyllium, tornando-se a primeira nova espécie descrita neste grupo desde 2013.
O nome científico presta homenagem ao investigador Mark Dudgeon, especialista em genética e ecologia de tubarões, que há mais de duas décadas estuda este grupo de animais. Localmente, a espécie é conhecida por kadedekedewa, expressão que pode ser traduzida como “tubarão-cão” ou “tubarão preguiçoso”, numa referência ao seu modo lento de deslocação.
Apesar do entusiasmo gerado pela descoberta, os investigadores alertam para os riscos que ameaçam a sobrevivência da espécie. A área de distribuição conhecida é extremamente reduzida e enfrenta pressões crescentes devido à degradação dos habitats costeiros, à atividade pesqueira e às alterações climáticas.
A equipa pretende regressar à região nos próximos meses para recolher mais dados que permitam à União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) avaliar o estado de conservação do novo tubarão. Os cientistas admitem que a espécie poderá vir a ser classificada como vulnerável ou ameaçada de extinção.
Além da identificação desta nova espécie, a investigação trouxe também novas informações sobre a distribuição geográfica de outros tubarões-andantes da Nova Guiné, contribuindo para um melhor conhecimento da biodiversidade marinha da região.
- Universidade de Coimbra investiga descoberta de novas orquídeas africanas
- Nova espécie de polvo de águas profundas descoberta nas Ilhas Galápagos
- Nova espécie de fungo descoberta em medronheiros portugueses
- Lagartos gigantes preocupam autoridades na Geórgia: população é incentivada a capturá-los ou abatê-los
- Aranha que brilha sob luz ultravioleta é uma das novas espécies descobertas em Angola
- Universidade de Coimbra investiga descoberta de novas orquídeas africanas
- Nova espécie de polvo de águas profundas descoberta nas Ilhas Galápagos
- Nova espécie de fungo descoberta em medronheiros portugueses
- Lagartos gigantes preocupam autoridades na Geórgia: população é incentivada a capturá-los ou abatê-los
- Aranha que brilha sob luz ultravioleta é uma das novas espécies descobertas em Angola