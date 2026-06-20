FEST traz "nova geração de cineastas" a Espinho a partir deste sábado

O festival assume, no editorial deste ano, que fazer cinema é, hoje em dia, "um ato de resistência". À Renascença, Fernando Vasquez, um dos diretores do FEST, explica que "existe uma certa narrativa que descreve o cinema como um espaço cada vez menos relevante, quando, na realidade, assistimos a uma geração particularmente interessante de novos autores a aparecer".

"Temos uma nova geração de cineastas que não hesitam em abordar uma série de questões, por mais controversas que possam ser", refere.

Nesse sentido, o responsável do festival refere que o evento "é um espaço privilegiado para dar a conhecer estas novas perspectivas", sublinhando as várias atividades de indústria que colocam novos cineastas em contacto com alguns dos grandes profissionais da indústria. Este ano, estarão presentes nomes como Danis Tanovic, realizador da Palma de Ouro "No Man's Land", Katie Spencer e Sarah Greenwood, responsáveis pela arte em filmes como "Barbie" ou "Darkest Hour", e Dan Laustsen, o diretor de fotografia habitualmente utilizado por Guillermo Del Toro.

"Vêm para participar numa série de atividades de 'networking'. O FEST procura criar uma espécie de fórum num sentido de partilha de perspectivas sobre o futuro do Cinema", indica Fernando Vasquez.

O filme de abertura deste ano é "Yellow Letters", que conta a história de um casal que vê a sua vida posta em causa depois de participar num protesto contra o regime da Turquia. Fernando Vasquez diz, à Renascença, que a obra "retrata uma ameaça às democracias liberais e como pode afetar a nossa vida pessoal".

Já no encerramento, o FEST exibe "Complaint Nº. 713317", exemplo do peso que o cinema egípcio tem ganhado no festival nos últimos anos. É uma "pérola" que fala "do terror da burocracia", sobre um frigorífico que deixa de funcionar num momento chave e como uma simples queixa de consumidor pode "colocar em causa toda a estrutura de uma família".