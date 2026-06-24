Cobra invasora aprendeu a nadar e acelera risco de extinção de lagarto nas Baleares

Uma invasão que começou nas oliveiras

A origem da invasão remonta ao início dos anos 2000. Segundo diversos estudos, as serpentes terão chegado escondidas nas raízes e troncos de oliveiras adultas importadas da Península Ibérica para fins ornamentais. A primeira observação oficial ocorreu em Ibiza, em 2003, mas a expansão foi tão rápida que, poucos anos depois, os répteis já tinham alcançado Maiorca e Formentera.

Sem predadores naturais capazes de controlar a sua população, as cobras encontraram nas Baleares condições ideais para se multiplicarem. O impacto tornou-se ainda mais evidente quando os cientistas começaram a registar desaparecimentos locais da lagartixa-das-Pitiusas, uma espécie vulnerável exclusiva de Ibiza, Formentera e dos pequenos ilhéus que rodeiam ambas as ilhas.

Nos últimos anos, os investigadores documentaram um fenómeno que agravou os receios ambientais: alguns exemplares de cobra-ferradura foram observados a nadar entre ilhas e ilhéus à procura de novas fontes de alimento. Este comportamento aumenta significativamente a capacidade de dispersão da espécie e dificulta qualquer tentativa de controlo.

Mais de 4.400 serpentes capturadas em 2025

A gravidade da situação levou o Governo das Baleares a falar numa "emergência ecológica progressiva". Só durante a campanha de controlo realizada em 2025 foram capturadas mais de 4.400 serpentes invasoras, o valor mais elevado desde o início do programa de monitorização.

Em Ibiza, onde foram instaladas 1.930 armadilhas, foram capturadas 3.604 serpentes, das quais 3.528 eram cobras-ferradura. Já em Formentera, as autoridades capturaram 893 exemplares e confirmaram a presença da espécie junto ao porto de La Savina, evidenciando a contínua expansão da invasão.

A preocupação dos especialistas vai além da perda de biodiversidade. As lagartixas desempenham um papel fundamental nos ecossistemas locais, ajudando a controlar populações de insetos, dispersando sementes e contribuindo para a polinização de várias plantas.