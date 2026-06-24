Teatro D. Maria II com mais mulheres na programação e espetáculos mais tempo em palco

Será a 18 de setembro, com a chamada “peça maldita”, que abrirá a nova temporada do Teatro Nacional D. Maria II. É o regresso à sala do Rossio depois de três anos de obras e portas fechadas em Lisboa.

A peça da qual todos têm medo de dizer o nome é de William Shakespeare. “Macbeth” sussurrou Pedro Penim na apresentação da temporada, esta quarta-feira, no palco do D. Maria.

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O diretor artístico explica que quis “quebrar tabus”. É que Macbeth foi a “peça que estava em cena na fatídica noite de 2 de dezembro de 1964, quando um poderoso incêndio deixou o teatro em ruínas”. “Macbeth vai regressar à Sala Garrett para desafiar o destino”, assume Pedro Penim, que contará com o ator José Raposo no principal papel.

A peça dará o pontapé de saída para um fim de semana de festa na sala do Rossio, com entrada gratuita. “Para celebrar este regresso tão aguardado, preparámos três dias de festa de entrada livre, nos dias 18, 19 e 20 de setembro, que convida o público a reencontrar este espaço emblemático da cidade de Lisboa”.

Rossio transformado em "pista de dança"



“Rossio em festa” é o mote deste fim de semana de setembro que irá assinalar os 180 anos do Teatro Nacional com uma projeção de “vídeo mapping de criação dos United VJS, um coletivo de artistas audiovisuais multidisciplinares” na fachada do teatro.

“Vamos ter também DJs Sets ao longo da noite que vão alternando com estes momentos de vídeo mapping com sonoridades de três DJs, ZenGxrl, Beatbombers e DJ Marfox, que irão pôr o público a dançar, transformando a Praça D. Pedro IV, o Rossio, numa pista de dança”, indica Penim.

Na apresentação do cartaz que se seguirá nos meses seguintes há duas apostas claras. Por um lado, explicou o diretor artístico, querem ter os espetáculos em cena mais tempo.

Serão espetáculos que estarão em cena várias semanas. “Vivemos um tempo que está marcado pela velocidade, pela fragmentação da atenção, pela lógica permanente da novidade, para o bem e para o mal. O teatro tem hoje a responsabilidade de oferecer uma outra experiência do tempo”, destacou Penim.

“Uma das decisões que mais nos entusiasma nesta temporada é o regresso das carreiras mais longas”, acrescentou, querendo com isto que o público tenha tempo para se deslocar ao teatro, ver e discutir as peças.

Um dos exemplos desse tempo demorado em palco será logo o espetáculo de abertura, "Macbeth" que estará em cena na Sala Garrett de 18 setembro a 31 outubro.

Criações no feminino



Outra das apostas são as criações no feminino. “Fazemo-lo não porque tenhamos partido de uma agenda estatística”, sublinha Pedro Penim, que acrescenta que as mulheres que “estão em maioria” nesta temporada representam “uma parte fundamental do pensamento artístico mais desafiante e estimulante do nosso tempo”.

Elas são “mulheres criadoras, encenadoras, dramaturgas e pensadoras que dirigem os seus projetos”, diz o diretor, que enumera algumas: “Sara Carinhas, Beatriz Batarda, Keli Freitas, Mónica Garnel, Zia Soares, Sara Barros Leitão, Raquel Castro, Cláudia Jardim, Lígia Soares, Joana Craveiro, Áquila A.k.a Puta da Silva, Paula e Mariana Sá Nogueira, Alice Azevedo, Cátia Terinca ou Joyce de Souza”.

Keli Freitas irá apresentar, de 23 a 27 de setembro, um projeto participativo com pessoas imigrantes. Foram escolhidas sete pessoas entre dezenas de candidatos e que são de países como São Tomé e Príncipe, Nepal, Bangladesh ou Irão.