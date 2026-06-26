Cachalotes do Mediterrâneo têm dialetos próprios, conclui estudo científico

Os investigadores verificaram que, embora a maioria das codas seja composta por quatro cliques, o ritmo varia entre as duas populações. Os cachalotes da bacia ocidental recorrem sobretudo a uma sequência de três cliques seguidos de uma pausa mais longa antes do quarto, enquanto os da bacia oriental utilizam uma versão mais rápida desse mesmo padrão. Ainda assim, foram registados alguns casos em que baleias do leste utilizaram o dialeto típico do oeste.

Segundo a equipa, estas diferenças sugerem que os cachalotes terão ocupado primeiro a parte ocidental do Mediterrâneo e, mais tarde, expandido a sua presença para leste, onde o dialeto foi evoluindo ao longo do tempo.

"As baleias do leste lembram-se dos velhos costumes, mas seguiram em frente e desenvolveram uma versão um pouco diferente da mesma coda", afirmou Luke Rendell ao The Guardian. Para o investigador, esta evolução demonstra que a formação de novos dialetos é um processo lento e depende de algum isolamento entre as populações.

"Este é o primeiro exemplo em que conseguimos observar como surgem novos dialetos", sublinhou o cientista. "Sabíamos que existiam diferentes dialetos entre cachalotes, mas nunca tínhamos conseguido perceber a sua origem. Agora vemos uma população que se separou da principal e começou a alterar gradualmente a sua forma de comunicar."

Os autores consideram que esta descoberta ajuda a compreender não apenas a evolução cultural dos cachalotes, mas também processos semelhantes observados nas línguas humanas e nos dialetos do canto de algumas espécies de aves.