Dino D’Santiago: "Todos fazemos parte da mesma equação, quer se coma cachupa ou feijoada à transmontana"

Dino D’Santiago divide o seu tempo entre mais uma curadoria do festival Jardim de Verão que começa sábado, na Gulbenkian, em Lisboa, e os trabalhos do novo disco a solo.

Em entrevista ao Ensaio Geral, da Renascença avança, em primeira mão, que terá um novo álbum “no último trimestre deste ano”. “É algo que me deixa muito feliz, porque foram três anos a gravá-lo entre muitas viagens ao Brasil”, explica o músico.

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Sobre a programação que preparou para o Jardim de Verão, que decorre de 27 a 12 de julho, Dino D’Santiago destaca a presença da banda cabo-verdiana Os Tubarões. Mas haverá também música do Brasil, Angola, Guiné-Bissau e Portugal. O músico confessa que tem, muitas vezes, a tentação de saltar para o palco para cantar com os seus convidados.

Questionado sobre a influência que um festival como este tem exercício contra os discursos de ódio e racismo, Dino D’Santiago admite que procura artistas que “comungam por um mundo melhor”. “A intenção é ver um mundo onde todos fazemos parte da mesma equação, independentemente se comemos cachupa ou feijoada à transmontana”.

Uma vez mais volta a programar o Jardim de Verão da Gulbenkian. Como é que pensou a edição deste ano?

É o meu quinto ano consecutivo a desenhar esta respiração sonora do Jardim de Verão.

Mais do que curadoria musical, eu sinto que é esta curadoria de encontros. É um lugar onde me foi dada liberdade total de poder abraçar os vários géneros musicais, do mais tradicional ao mais eletrónico e de tudo o que são as diásporas dos nossos países PALOP, Brasil, principalmente.

Posso adiantar que também terei disco novo, a solo, no último trimestre deste ano

Que outros países traz a Lisboa?

Tem sido muito essa paleta de cores que traz sonoridades de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Guiné e São Tomé e Príncipe.

Isso fez com que outros países que passaram como artistas visitantes, se encantassem com o Jardim de Verão. Vêm de outros lugares que não se expressam na língua portuguesa, mas que passaram a enviar os seus artistas que estavam de passagem por Lisboa, vindos do Mali, da Guiné Equatorial, ou de outros lugares da América Latina ou Europa.

Fomos completando esta paleta de cores no Jardim de Verão e este ano vai-se celebrar, com mais ênfase, as culturas do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Portugal.

Quer dar exemplo de algumas bandas e artistas que vão estar presentes?

Nesses dias vamos ter a felicidade de contar com Os Tubarões, a banda icónica e mais antiga de Cabo Verde, com mais de 50 anos de formação.

Vêm para celebrar no mês de julho, após o dia 5, a celebração da Independência de Cabo Verde. Além de Os Tubarões, teremos a Soraia Ramos, para trazer o mais tradicional e o mais contemporâneo do que se faz em Cabo Verde e Portugal.

De Angola teremos o Toty Sa’Med que é um músico maravilhoso, com quem tenho trabalhado há muitos anos. Tem sido o ar fresco do jazz e da música contemporânea feita em Angola.

A Rita Vian, a representar Portugal, vai ser também um momento muito especial. Depois teremos ainda a Melly, a trazer Salvador da Bahia. Ela que é uma das artistas revelação da nova música feita no Brasil está agora na boca do mundo, graças à sua participação no disco dos Baiana System e, mais recentemente, no álbum da Anitta.

A Júlia Costa era uma artista que iria fazer parte do cartaz, mas infelizmente não conseguimos trazê-la este ano, mas faço questão de mencioná-la, porque também é um dos grandes nomes da música moderna brasileira e espero que para o ano ela possa estar.