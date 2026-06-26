Fotogaleria
Faça como a girafa: tome um refresco e veja as fotos da semana
26 jun, 2026 - 22:10 • Catarina Magalhães
Espreite a seleção das melhores fotografias da semana antes do mês de junho escapar.
As ondas de calor e os jogos do Mundial marcaram esta semana, mas deixe-se surpreender pelos pinguins dentistas, pelo Homem-Aranha em Roma e por um viking no Mundial.
Reveja alguns dos episódios dos últimos sete dias na fotogaleria da semana.
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