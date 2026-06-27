Na Plaza de Anaya, uma fotografia transforma turistas em manchete

Na Plaza de Anaya, em Salamanca, Espanha, a poucos metros da catedral e das fachadas monumentais da cidade universitária mais antiga de Espanha, há uma pequena máquina vermelha que chama a atenção de quem passa.

Parece saída de outro tempo, com uma abertura metálica por onde sai papel, uma câmara escura no topo, uma caixa de donativos e uma promessa escrita em francês: vive a experiência de ter a própria fotografia num jornal antigo.

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Aqui, entre turistas, estudantes, grupos guiados e máquinas fotográficas apontadas à catedral, há quem venha conhecer Salamanca e acabe, por minutos, a tornar-se capa de jornal.

A ideia é simples: Lady, colombiana de 23 anos, fotografa quem passa e imprime, no momento, uma primeira página personalizada. “Nós somos um grupo de jovens que temos este projeto em várias cidades, começa por esclarecer”, enquanto retira da impressora, a imagem integrada numa espécie de jornal antigo, com textos sobre Salamanca, lugares a visitar, apontamentos históricos.

“É para você sem nenhum compromisso”

Lady prefere não dizer o último nome. Vive em Espanha há quatro anos e faz parte de um projeto turístico que está presente em várias cidades. Não há preço fixo nem obrigação de pagar. Quem quiser, deixa uma contribuição. “É para você, sem nenhum compromisso. Você pode ficar com o presente. Se quiser outra, eu posso fazer. É à vontade”, explica, dirigindo-se aos turistas que passam.

A abordagem é direta, mas delicada. Lady oferece primeiro. A pessoa recebe a fotografia como prenda. Só depois, caso entenda, contribui. A máquina, montada sobre uma estrutura vermelha, parece uma mistura de quiosque ambulante, caixa de correio, câmara antiga e pequena redação de rua. Num tempo em que quase todas as imagens ficam presas ao telemóvel, aqui a fotografia sai impressa, com ruído, espera e surpresa. O som da impressora faz parte da experiência. O papel demora alguns segundos a surgir.