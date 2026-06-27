“Viemos para aproveitar ao máximo e ver o jogo da seleção e Portugal a ganhar”

Bandeiras a fazer de saia, chapéus em crochet com as cores de Portugal e muitas camisolas da seleção. Não há que enganar, o look dos festivaleiros foi adaptado ao dia de jogo.

Portugal-Colômbia tem transmissão garantida no Rock in Rio e quem veio para ver os concertos do “dia das lendas” está também na expectativa do resultado da equipa das quinas.

“É para ganharmos, obviamente”, diz um jovem que apanhámos entre palco Music Valley e o palco Mundo, em pleno Parque Papa Francisco, pela segunda vez casa do Rock in Rio Lisboa, este ano na sua 11ª edição.

“O Cristiano vai marcar e talvez também o Vitinha”, diz.

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Vir ao Rock in Rio não é uma estreia, diz à Renascença. “Vim com a minha família, a minha esposa e os meus dois filhos. Temos vindo todos os anos, é muito especial para nós”, diz de sorriso rasgado.

Mais à frente apanhamos uma senhora que tem uma bandeira a fazer de saia. Vem com os colegas do trabalho, “um deles é que trouxe o carro, não sei se ficamos para ver o jogo”.

Mas gostava? “Muito”, responde sem hesitação.

Não muito longe encontramos duas amigas brasileiras, uma delas com o cachecol de Portugal atado à mala.

“O Brasil é nossa paixão e a gente está esperando o ‘hexa’, mas a gente não se importa que Portugal também ganhe, foi o país que escolhemos para viver”, explica com uma certa emoção.

E acrescenta: “Cristiano Ronaldo é merecedor da Taça do Mundial”.

Entre concertos, espera pela bola e animação do Rock in Rio, há que ir alimentando o corpo e, no Rock in Rio, é preciso ter alguma paciência para isso.

No fim de semana passado nos quatro pontos de venda da Telepizza foram vendidas cerca de 10 mil pizzas. “No primeiro dia, chegámos a ter filas de espera de uma hora, depois no segundo dia ajustámos e as filas eram de meia hora”, diz Clara Tê, um dos funcionários da Telepizza.

Uma pizza familiar custa 23 euros, sem bebidas incluídas. A oferta alimentar no Rock in Rio é variada: hambúrgueres, bifanas, pão com chouriço, comida mexicana ou vegetariana.

Os preços também são variados, há pães com chouriço a 5,50 euros, bifanas a 9 euros, pratos quentes a 12,50 euros e até sandes de carne gourmet a chegar quase aos 20 euros.