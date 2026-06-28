Espetáculo do Festival Babell “soube a pouco” e “foi curto”

Contudo, as explicações que foram sendo dadas ao público que estava junto à zona de onde Cai Guo-Quiang comandava as operações não chegaram à maioria dos espetadores espalhados ao longo do rio.

“Nós daqui não conseguimos ouvir a explicação, então não percebemos a questão do papagaio”, diz uma espetadora quando na verdade se referia à primeira imagem de uma pipa que remetia para o vinho do Porto. Houve mesmo quem não tivesse sequer percebido que havia uma narração a acompanhar o espetáculo.

Mesmo quando a explicação para uma imagem, como referiu a narradora era a página branca tornar-se “azul com as cores do Porto”, a maioria do público viu outra cor. “Parecia-me mais roxo”, sublinhava um dos espetadores.

Muitos foram os que saíram desiludidos, porque estavam na expetativa de ver algo mais demorado. “Ainda por cima tivemos o fogo do São João aqui há poucos dias. Ainda temos muito presente na cabeça um espetáculo que foi muito grande”, dizia uma das pessoas.

A assistir estiveram alguns dos escritores convidados do Babel. Dentro de um barco atracado junto à Ribeira estiveram presentes Salman Rushdie, Héctor Abad Faciolince, Rafael Gallo, Valter Hugo Mãe, Dulce Maria Cardoso ou Conceição Evaristo.

O Babell continua este domingo com, entre outras, uma sessão com o escritor britânico Julian Barnes que venceu recentemente o Prémio Príncipe das Astúrias.