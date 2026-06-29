Descoberta surpreendente na Escócia: ilha artificial tem cinco mil anos e é mais antiga do que Stonehenge

Durante as escavações foram recuperados centenas de fragmentos de cerâmica neolítica, pertencentes a jarros e tigelas, muitos deles encontrados no fundo do lago em redor da ilha. Para Stephanie Blankshein, estes vestígios ajudam a compreender a função do local. "Embora ainda não saibamos exatamente por que razão estas ilhas foram construídas, os recursos e a mão de obra necessários sugerem não apenas comunidades complexas capazes de realizar estas obras, mas também a enorme importância destes locais."

A investigadora acrescenta que "as grandes quantidades de cerâmica, muitas vezes ainda com resíduos de alimentos, e os utensílios em pedra encontrados nas ilhas e nas áreas circundantes sugerem que estes locais eram utilizados para atividades comunitárias, como cozinhar ou realizar banquetes."

Nova técnica permitiu explorar águas pouco profundas

Os investigadores recorreram ainda a uma nova técnica de estereofotogrametria, que permitiu criar modelos tridimensionais de elevada precisão da ilha, tanto acima como abaixo da linha de água.

O professor Fraser Sturt, diretor do Instituto Marinho e Marítimo da Universidade de Southampton, explica que "as águas pouco profundas representam um desafio bem conhecido para os arqueólogos", devido aos sedimentos, à vegetação e às distorções provocadas pela luz, que dificultam a utilização da fotogrametria convencional.

Para ultrapassar essas limitações, a equipa utilizou duas câmaras subaquáticas montadas num suporte rígido e operadas por um mergulhador, conseguindo um nível de precisão semelhante ao obtido com drones aéreos.

Stephanie Blankshein considera que a nova metodologia poderá abrir caminho a novas investigações: "Ao combinar estereofotogrametria, tecnologia de drones e um processamento inovador dos dados, conseguimos desenvolver uma abordagem acessível, portátil e económica."

Os investigadores acreditam que esta técnica permitirá estudar outros crannogs ainda pouco conhecidos e aprofundar o conhecimento sobre estas enigmáticas ilhas artificiais do período neolítico.