"A escravização não é história do passado", alerta escritora brasileira Conceição Evaristo

O Brasil de hoje ainda tem muito dessa herança estratificada da escravatura, ainda subsistem até hoje essas diferenças?

Olha, subsiste sim. A escravização não é uma história do passado, é geradora ainda de uma consequência atual.

A população negra é a população mais pobre. As mulheres negras são as mulheres que ainda desempenham papéis subalternizados.

A população negra é aquela que tem mais dificuldade para aceder aos cargos altos na sociedade brasileira. Então essa mentalidade ainda existe.

Não é só uma questão económica, é uma questão de uma ideologia, de uma mentalidade mesmo, de uma desvalorização das pessoas negras, de um esquecimento da história do Brasil, porque o Brasil se ergue com uma mão escrava e depois com uma mão trabalhadora.

Então, a gente ainda tem, não diria resquícios, mas ainda tem consequências.

O Brasil está a meses das eleições presidenciais. Como é que a Conceição Evaristo vê o que pode vir a acontecer? O que é que a preocupa no Brasil político?

Preocupa-me em termos de esperança. A gente espera que o Presidente Lula seja reeleito.

Nos últimos anos foi o Governo Lula e o Governo Dilma os que mais se aproximaram das demandas populares.

A gente precisa acreditar e precisa fazer tudo para o Brasil poder continuar nessa linha de governança que realmente tem uma preocupação com as classes populares, que tenham políticas que possam ajudar as classes populares.

A gente hoje está entre a esperança e o desespero, porque não sabe o que pode acontecer.

E esse desespero prende-se com o regresso da extrema-direita?

É, ela nos persegue, justamente com essa ameaça ainda dessa direita maquiavélica retornar ao poder.

Que lugar de escuta é que tem do mundo que sente depois a impulsão de trazer para a sua escrita?

Não tem nenhum romantismo nisso. Mas os povos africanos são povos que, apesar de todo o sofrimento, é muito como a Fénix. Você olha para o continente africano, você vê o quanto que o povo africano já sofreu. Mas não desiste.

Muitas vezes até confiam no que não é para confiar. E as classes populares, nós somos assim também. A gente tem que ter sempre esse movimento de esperança.

E para mim esse movimento de esperança é o movimento de impulsão de vida. Olhar para o mundo, por exemplo, é olhar uma mulher que sai para trabalhar, caminha, toma várias conduções no Rio de Janeiro e de tarde essa mulher está lá de volta.

No final de semana essa mulher está numa roda de samba e está cantando, dançando e buscando alegria.

Acho que a gente tem que sair da gente mesmo para poder perceber essa pulsão de vida. Às vezes nas populações mais pobres essa pulsão de vida está lá.

Escrevo sempre a partir da perspetiva de uma mulher negra na sociedade brasileira



A Conceição também é filha dessa herança. Também traz isso para a literatura?

Trago isso para a literatura. Procuro, inclusive, fazer da oralidade uma das estéticas do meu texto. Eu busco as palavras faladas pelo povo.

Eu busco construções que ferem a gramática e busco conscientemente nesse “Olhos d'água” que está adaptado ao português de Portugal.

A frase, “a gente combinamos de não morrer”, gramaticalmente é considerada errada. Mas é consciente. Eu quero fazer uma concordância verbal semântica com a ideia. É o que o povo fala.

A língua portuguesa tem essa plasticidade? Adapta-se a tudo isso?

Adapta-se. Engraçado que possibilita essas várias formas de assunção da língua.

Aliás, outro dia o [José Eduardo] Agualusa estava dizendo que o português poderia ser chamado “língua geral”. Fala-se em Portugal, fala-se nas ex-colónias, como o Brasil com vários modos de articulação, de apropriação da língua.

“Canção para Ninar Menino Grande” é um livro que tem tido muito acolhimento aqui em Portugal. Que livro é este, Conceição?

Engraçado que “Canção para Ninar Menino Grande” é um livro em que o personagem principal é um homem. Mas quem conta a história desse homem são as mulheres.

O homem está no centro da cena, mas não é ele que fala sobre ele. São as mulheres com quem ele teve relacionamento. E esse livro é criado um pouco para pensar a situação inclusive do homem negro no Brasil. Ele é bastante vulnerável.

É um sujeito machista, mas na sociedade brasileira quando a polícia, se tiver um homem branco e um homem negro o primeiro suspeito é o homem negro. Então, ele vive uma fragilidade também na sociedade brasileira.

Aí eu quis escrever muito sobre isso, para a gente reconhecer que o machismo dele não o coloca no lugar de superioridade.